  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Mazlumu bırakmayacağız, sizlerin gönlünü kazanacağız’ En çok milyarderin olduğu şehirler belli oldu! Türkiye'den bir il listeye girdi! Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu: Ünlü şirketin başına geçti Elazığ'dan hayran bırakan görüntüler Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar dikkat çekti: ABD'de beslenme modeli resmi rehber oldu! Karadeniz'in zirvesinde şenlik var: Kardan Adam Festivali coşkuyla başladı! Ev yapımı çiğ köfte: Bugün ne pişirsem diyenlere kolay ve nefis tarif! İlgili malzemeler bakın ne
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Köylülerle ne yapıldıysa anlaşma sağlanamadı: Petrol için araziye el konulacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Köylülerle ne yapıldıysa anlaşma sağlanamadı: Petrol için araziye el konulacak

Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan flaş bir talep geldi.

1
#1
Foto - Köylülerle ne yapıldıysa anlaşma sağlanamadı: Petrol için araziye el konulacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman ilinde yer alan petrol işletme sahasını büyütme kararı aldı. Şirket, IR/TPO/K/796 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatı kapsamında bulunan Batı Raman-208 kuyusunun lokasyon sahasını genişletmek amacıyla gerekli ek arazi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvurdu.

#2
Foto - Köylülerle ne yapıldıysa anlaşma sağlanamadı: Petrol için araziye el konulacak

Kamulaştırma talebi, Batman ili Merkez ilçesi Kardelen köyündeki 2039 ada 10 numaralı parselin 666,57 metrekarelik mülkiyet kısmını kapsıyor.

#3
Foto - Köylülerle ne yapıldıysa anlaşma sağlanamadı: Petrol için araziye el konulacak

TPAO, arazi maliklerinin rayiç değerin üzerinde bedel istemesi sebebiyle anlaşma yoluyla satın alma gerçekleştiremediğini bildirdi. Şirket, 19.01.2026 tarihli dilekçesiyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırma kararı verilmesini talep etti.

#4
Foto - Köylülerle ne yapıldıysa anlaşma sağlanamadı: Petrol için araziye el konulacak

İlgili taşınmaz üzerinde Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan acele el koyma kararı bulunuyor. 

#5
Foto - Köylülerle ne yapıldıysa anlaşma sağlanamadı: Petrol için araziye el konulacak

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet
Gündem

İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet

Öğrencilerini kullanarak içerik üreten bir öğretmenin rezil ötesi videosuna tepki yağıyor. Bahsi geçen videoda öğretmen öğrencilerinden kend..
TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları
Gündem

TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları

Emekli Albay Orkun Özeller’in aylar önce katıldığı bir televizyon programında Suriye ve terör örgütü yapılanmaları üzerine yaptığı skandal a..
Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme
Gündem

Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme

Rüşvet ve yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkeme..
Rekor satın alma: Araç muayene sistemi TURKA’ya emanet
Otomotiv

Rekor satın alma: Araç muayene sistemi TURKA’ya emanet

KPMG’nin “Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025” raporuna göre, araç muayene istasyonlarının işletme hakkı devri 1,72 milyar dolarlık bedell..
Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
Gündem

Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye ol..
ABD, İran'a müdahale eder mi? Hakan Fidan'dan flaş sözler! Türkiye - AB ilişkileri...
Gündem

ABD, İran'a müdahale eder mi? Hakan Fidan'dan flaş sözler! Türkiye - AB ilişkileri...

"On the Record" programında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23