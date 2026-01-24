Köylülerle ne yapıldıysa anlaşma sağlanamadı: Petrol için araziye el konulacak
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan flaş bir talep geldi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman ilinde yer alan petrol işletme sahasını büyütme kararı aldı. Şirket, IR/TPO/K/796 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatı kapsamında bulunan Batı Raman-208 kuyusunun lokasyon sahasını genişletmek amacıyla gerekli ek arazi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvurdu.
Kamulaştırma talebi, Batman ili Merkez ilçesi Kardelen köyündeki 2039 ada 10 numaralı parselin 666,57 metrekarelik mülkiyet kısmını kapsıyor.
TPAO, arazi maliklerinin rayiç değerin üzerinde bedel istemesi sebebiyle anlaşma yoluyla satın alma gerçekleştiremediğini bildirdi. Şirket, 19.01.2026 tarihli dilekçesiyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırma kararı verilmesini talep etti.
İlgili taşınmaz üzerinde Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan acele el koyma kararı bulunuyor.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
