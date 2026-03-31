  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Türk İHA'larını durdurun' mektubu! Hava sahamıza giriyorlar Yüksek sesle kulaklık kullanımı... Uzmana mutlaka kulak vermelisiniz artık... WEF itiraf etti: Yeni ticaret akışlarının merkezi ilan edildi! Türkiye, elverişli konumda Türk Telekom’un 5G şovu! İzleyenler gözlerine inanamadı! Dijital gelecek sahneye çıktı! Yunanistan’dan itiraf gibi manşet: “Türkiye dünyada dördüncü, durdurulamaz bir güç geliyor” Zelenskiy, ABD/İsrail-İran Savaşı için Rusya’yı işaret etti: İstediğinden eminim Tarih belli oldu: Akaryakıta “Eyvah eyvah” dedirtecek zam Kanada'dan Türkiye'ye tarihî iade: Bakan Ersoy duyurdu: Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor...
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Yunanistan'dan itiraf gibi manşet: "Türkiye dünyada dördüncü, durdurulamaz bir güç geliyor"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan'dan itiraf gibi manşet: "Türkiye dünyada dördüncü, durdurulamaz bir güç geliyor"

Yunanistan’ın önde gelen ekonomi yayınları, Türkiye’nin TPAO aracılığıyla gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık dev hamleyi "üç kıtaya iniş" olarak nitelendirerek dünyaya duyurdu. Haberde, Türkiye'nin derin deniz sondaj filosunun 2026'da dünya dördüncülüğüne yükseleceği vurgulanırken, bu teknik üstünlüğün Doğu Akdeniz'deki dengeleri Ankara lehine değiştirdiği itiraf edildi. Yunan analistler, "Mavi Vatan" vizyonunun artık Afrika’dan Orta Asya’ya kadar uzanan devasa bir enerji diplomasisine dönüştüğünü belirtti.

Haberde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 1 milyar dolarlık sukuk ihracıyla ülke tarihinin en büyük fonlamalarından birine imza attığına dikkat çekildi. Bu hamlenin sadece bir finansman arayışı olmadığı, önümüzdeki süreçte 4 milyar dolara kadar ulaşması beklenen yeni ihraçlarla Türkiye'nin "Mavi Vatan" vizyonunu Afrika’dan Orta Asya’ya kadar taşıyacağı belirtildi. Yunan analistler, bu yatırımların Türkiye’nin enerji ithalatına olan bağımlılığını kırma ve bölgesel bir enerji merkezi olma hedefinin yakıtı olduğunu ifade etti.

Yunan basını, Türkiye’nin enerji kolunun artık sınırlarını aştığını şu örneklerle vurguladı: Avrupa: BOTAŞ ve TPAO aracılığıyla Macaristan, Romanya ve Bulgaristan ile yapılan stratejik gaz sevkiyatı anlaşmaları. Afrika: Somali açıklarında yürütülen derin deniz sondajları ve Libya’da kazanılan yeni arama sahaları. Orta Asya ve Orta Doğu: Azerbaycan ve Rusya ile süren ortaklıkların yanı sıra Pakistan ve Türkmenistan hattında geliştirilen yeni projeler.

Haberin en dikkat çekici kısımlarından biri de Türkiye’nin deniz gücüne ayrıldı.

2026 yılında envantere girmesi beklenen Norveç yapımı “West Draco” ve “West Dorado” gemileriyle birlikte Türkiye’nin derin deniz enerji filosunun dünyada 4. sıraya yükseleceği kaydedildi. Yunan medyası, bu teknik üstünlüğün Doğu Akdeniz ve ötesindeki dengeleri Ankara lehine değiştirdiğini itiraf etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"
Dünya

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'dan yapılan açıklamada "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımız saldırıya uğradı" denildi...
Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat
Dünya

Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat

Hırvat lider Milanovic, İsrail ile silah ticareti yaptığı gerekçesiyle bölgede "güvenlik tehdidi" olarak nitelendirilen Sırbistan Cumhurbaşk..
Küfürbaz Fatih fuhuşçu başkanı yazarken yine ağzını bozdu: Hemen s.ktir edilmeli!
Gündem

Küfürbaz Fatih fuhuşçu başkanı yazarken yine ağzını bozdu: Hemen s.ktir edilmeli!

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınırken 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otel odasında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalı..
Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?
Gündem

Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki iddialar her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Skandalın fitilini ateşleyen "otel baskını" gö..
Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı
Dünya

Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı

Basra Körfezi’nde Dubai açıklarında seyreden bir petrol tankerine mermi isabet etti. Olay sonrası gemide yangın çıkarken, mürettebatın güven..
Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi
Gündem

Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mutlak butlan konusunda yardımcı olması karşılığında kendisiyle uğraşmamayı vaat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23