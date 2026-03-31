Yunanistan’dan itiraf gibi manşet: “Türkiye dünyada dördüncü, durdurulamaz bir güç geliyor”

Haberde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 1 milyar dolarlık sukuk ihracıyla ülke tarihinin en büyük fonlamalarından birine imza attığına dikkat çekildi. Bu hamlenin sadece bir finansman arayışı olmadığı, önümüzdeki süreçte 4 milyar dolara kadar ulaşması beklenen yeni ihraçlarla Türkiye'nin "Mavi Vatan" vizyonunu Afrika’dan Orta Asya’ya kadar taşıyacağı belirtildi. Yunan analistler, bu yatırımların Türkiye’nin enerji ithalatına olan bağımlılığını kırma ve bölgesel bir enerji merkezi olma hedefinin yakıtı olduğunu ifade etti.