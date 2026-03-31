Yunanistan’dan itiraf gibi manşet: “Türkiye dünyada dördüncü, durdurulamaz bir güç geliyor”
Yunanistan’ın önde gelen ekonomi yayınları, Türkiye’nin TPAO aracılığıyla gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık dev hamleyi "üç kıtaya iniş" olarak nitelendirerek dünyaya duyurdu. Haberde, Türkiye'nin derin deniz sondaj filosunun 2026'da dünya dördüncülüğüne yükseleceği vurgulanırken, bu teknik üstünlüğün Doğu Akdeniz'deki dengeleri Ankara lehine değiştirdiği itiraf edildi. Yunan analistler, "Mavi Vatan" vizyonunun artık Afrika’dan Orta Asya’ya kadar uzanan devasa bir enerji diplomasisine dönüştüğünü belirtti.