Yunanistan'da büyük panik: 'Türk derin devleti bunu istiyor' diyerek duyurdular
Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Giannis Valinakis, Türkiye'nin Mavi Vatan Kanunu hamlesiyle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Giannis Valinakis, Türkiye'nin Mavi Vatan Kanunu hamlesiyle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Giannis Valinakis Open Tv'ye konuştu.
Giannis Valinakis yaptığı açıklamada, "Durumu çok ciddiye almalıyız. Bu yasa, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırları yeniden çizip Ege’yi ve Akdeniz’i bölmeye yönelik.
Türkiye hak iddialarını artık bir sonraki seviyeye taşımış durumda; önce 152 ada için gri bölge ve tartışmalı deniyordu, ama artık bunların Türk adası olduğu söyleniyor.
Türk derin devletinde (bunu isteyen) radikal Türklerin olduğunu hesaba katmalıyız. Türkiye, istediklerini barışçıl şekilde elde etmek istiyor. Bunun için bize günlük olarak baskı uyguluyor veya maalesef son zamanlarda Türk askeri ürünlerine büyük ilgi gösteren üçüncü taraflar üzerinden baskı kuruyor.
Ama biz eğer onların istediklerini yapmazsak o zaman sahada tehlikenin bizimle karşı karşıya geleceğini ilan ediyor" ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23