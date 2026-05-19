  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Yunanistan'da büyük panik: 'Türk derin devleti bunu istiyor' diyerek duyurdular
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yunanistan'da büyük panik: 'Türk derin devleti bunu istiyor' diyerek duyurdular

Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Giannis Valinakis, Türkiye'nin Mavi Vatan Kanunu hamlesiyle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1
#1
Foto - Yunanistan'da büyük panik: 'Türk derin devleti bunu istiyor' diyerek duyurdular

X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Giannis Valinakis Open Tv'ye konuştu.

#2
Foto - Yunanistan'da büyük panik: 'Türk derin devleti bunu istiyor' diyerek duyurdular

Giannis Valinakis yaptığı açıklamada, "Durumu çok ciddiye almalıyız. Bu yasa, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırları yeniden çizip Ege’yi ve Akdeniz’i bölmeye yönelik.

#3
Foto - Yunanistan'da büyük panik: 'Türk derin devleti bunu istiyor' diyerek duyurdular

Türkiye hak iddialarını artık bir sonraki seviyeye taşımış durumda; önce 152 ada için gri bölge ve tartışmalı deniyordu, ama artık bunların Türk adası olduğu söyleniyor.

#4
Foto - Yunanistan'da büyük panik: 'Türk derin devleti bunu istiyor' diyerek duyurdular

Türk derin devletinde (bunu isteyen) radikal Türklerin olduğunu hesaba katmalıyız. Türkiye, istediklerini barışçıl şekilde elde etmek istiyor. Bunun için bize günlük olarak baskı uyguluyor veya maalesef son zamanlarda Türk askeri ürünlerine büyük ilgi gösteren üçüncü taraflar üzerinden baskı kuruyor.

#5
Foto - Yunanistan'da büyük panik: 'Türk derin devleti bunu istiyor' diyerek duyurdular

Ama biz eğer onların istediklerini yapmazsak o zaman sahada tehlikenin bizimle karşı karşıya geleceğini ilan ediyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neco

Nihayet aklı başında biri çıktı!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi
Dünya

İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Kübalı yetkili ile Küba yönetimine bağlı 3 kuruluşun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Washington..
ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı
Gündem

ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın “eski eşime para yardımı yaptım” iddiasına Nagehan Alçı’dan sert..
Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar
Dünya

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, kandan beslenen terör devleti İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyeceğini duyurdu. ..
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23