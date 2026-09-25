Yunanistan ve İsrail artık doğrudan menzilde! Türkiye’nin canavar silahı TAYFUN-2 sınırları aştı, ortalık karıştı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan muhtelif miktardaki TAYFUN BLOK-2 balistik füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Teslimatı son dakika manşetleriyle duyuran Yunan medyası, 550 kilometreyi aşan menziliyle bu stratejik silahın Atina'dan Girit'e kadar tüm Yunanistan'ı ve İsrail'i doğrudan hedef alabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Süpersonik hızlara ulaşan ve yüksek isabet hassasiyetine sahip olan füzelerin bölgedeki askeri dengeleri kökten sarsacağı vurgulandı.