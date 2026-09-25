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Yunanistan ve İsrail artık doğrudan menzilde! Türkiye’nin canavar silahı TAYFUN-2 sınırları aştı, ortalık karıştı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yunanistan ve İsrail artık doğrudan menzilde! Türkiye’nin canavar silahı TAYFUN-2 sınırları aştı, ortalık karıştı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan muhtelif miktardaki TAYFUN BLOK-2 balistik füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Teslimatı son dakika manşetleriyle duyuran Yunan medyası, 550 kilometreyi aşan menziliyle bu stratejik silahın Atina'dan Girit'e kadar tüm Yunanistan'ı ve İsrail'i doğrudan hedef alabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Süpersonik hızlara ulaşan ve yüksek isabet hassasiyetine sahip olan füzelerin bölgedeki askeri dengeleri kökten sarsacağı vurgulandı.

#1
Foto - Yunanistan ve İsrail artık doğrudan menzilde! Türkiye’nin canavar silahı TAYFUN-2 sınırları aştı, ortalık karıştı

TAYFUN balistik füzesinin BLOK-2 versiyonunda teslimat süreci devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada muhtelif miktarda TAYFUN BLOK-2 füzesinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muayene ve kabul faaliyetlerinin gerçekleştiği bildirildi. Türkiye'nin savunma sanayi devlerinden ROKETSAN'ın geliştirdiği TAYFUN'un ilk test atışı 18 Ekim 2022'de Artvin-Rize Havaalanı'nda gerçekleşmişti. Testin ardından geliştirme faaliyetleri devam ederken, farklı versiyonları üzerindeki çalışmalar da sürdü.

#2
Foto - Yunanistan ve İsrail artık doğrudan menzilde! Türkiye’nin canavar silahı TAYFUN-2 sınırları aştı, ortalık karıştı

Teslimatı manşetinden duyuran Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi, Türk ordusunun, yerli üretim yeni parti TAYFUN-2 balistik füzelerinin muayene ve teslim alma sürecinin tamamlandığını duyurduğunu bildirdi. Haberde, stratejik öneme sahip bu tür silahlanma programlarında yaygın olduğu üzere, Türk kara kuvvetlerine teslim edilen füzelerin kesin sayısının gizli tutulduğu dile getirildi.

#3
Foto - Yunanistan ve İsrail artık doğrudan menzilde! Türkiye’nin canavar silahı TAYFUN-2 sınırları aştı, ortalık karıştı

Füzenin menziline dikkati çeken internet sitesi, Yunanistan ve İsrail'e kadar uzanan menzilin bölgedeki hassas noktalar için tehlike anlamına geldiğini bildirdi. Füzenin uçuşunun son aşamasında süpersonik hızlara ulaştığı aktarılan haberde, menzilin fırlatma yörüngesine bağlı olarak 500 ila 600 kilometreyi aştığı ifade edildi. TAYFUN-2'nin parazit önleme sistemlerine ve yüksek isabet hassasiyetine sahip olduğu dile getirilen haberde, Türkiye'nin ayrıca bu füze ailesinin daha gelişmiş versiyonları üzerinde de çalışmalar yürüttüğünün altı çizildi.

#4
Foto - Yunanistan ve İsrail artık doğrudan menzilde! Türkiye’nin canavar silahı TAYFUN-2 sınırları aştı, ortalık karıştı

TAYFUN-2'nin seri üretimi ve Türk cephaneliğine entegrasyonunun bölgesel askeri üstünlüğü kökten değiştireceği aktarılan haberde, 550 kilometreyi aşan menziliyle, Anadolu kıyılarından fırlatılan TAYFUN'un, Yunanistan'ın tamamını (Atina ve Girit dahil), Güney Kıbrıs'ı ve İsrail'i hedef alabileceği belirtildi.

#5
Foto - Yunanistan ve İsrail artık doğrudan menzilde! Türkiye’nin canavar silahı TAYFUN-2 sınırları aştı, ortalık karıştı

Füzenin, Ege ve Orta Yunanistan'daki askeri havaalanları, Girit'teki Suda Deniz Üssü ve Doğu Akdeniz'deki enerji altyapısı gibi stratejik altyapıları doğrudan hedef alabileceği vurgulandı.

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