Yunanistan ve İsrail artık doğrudan menzilde! Türkiye’nin canavar silahı TAYFUN-2 sınırları aştı, ortalık karıştı

Füzenin menziline dikkati çeken internet sitesi, Yunanistan ve İsrail'e kadar uzanan menzilin bölgedeki hassas noktalar için tehlike anlamına geldiğini bildirdi. Füzenin uçuşunun son aşamasında süpersonik hızlara ulaştığı aktarılan haberde, menzilin fırlatma yörüngesine bağlı olarak 500 ila 600 kilometreyi aştığı ifade edildi. TAYFUN-2'nin parazit önleme sistemlerine ve yüksek isabet hassasiyetine sahip olduğu dile getirilen haberde, Türkiye'nin ayrıca bu füze ailesinin daha gelişmiş versiyonları üzerinde de çalışmalar yürüttüğünün altı çizildi.