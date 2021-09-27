2021-09-27 12:28:06 Yunanistan sarsıldı! Ölü ve yaralılar var
Yunanistan'dan gelen son fotoğraflar dünyada tam anlamıyla şok etkisi yaptı.
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Yunanistan'dan gelen son fotoğraflar dünyada tam anlamıyla şok etkisi yaptı.
Yunanistan'ın en büyük adası Girit, bu sabah yerel saatle 09.17'de sarsıldı. Girit Adası'nın orta kesiminde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğüne ilişkin dakikalar süren bir karışıklık yaşandı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, depremin büyüklüğü 6. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin büyüklüğünü ilk olarak 6.5 olarak verse de daha sonra 6 şeklinde güncelledi.
Depremin büyüklüğünü 5.8 olarak veren Yunan medyası, merkez üssünün Arvi'ye 22, Kandiye'ye 78 kilometre mesafede olduğunu bildiriyor.
Yerel medya, yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin Girit Adası'ndaki Kandiye, Hanya ve Resmo'da şiddetli şekilde hissedildiğini duyurdu.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, Girit sakinlerinin panikle sokaklara koştuğu görüldü.
Yunan devlet televizyonuna göre, deprem nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Kathimerini'ye konuşan belediye başkan yardımcısı Minos Pediados, Arkalochori ve çevresindeki köylerde hasar gören binalar olduğunu söyledi. Kandiye Arkalohori'de bir kısmı hasar gören kilisenin yıkıntıları altında bir kişinin mahsur kaldığı aktarılıyor. Patsidero köyünde yıkılan evde ise evin sahibi mahsur kaldı. Girit Adası'nda birçok okul tahliye edildi ve öğrenciler evlerine gönderildi. Depremin ardından 4.8 ve 3.8 büyüklüğünde artçı şoklar kayıtlara geçti. Girit Adası'nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattı sıklıkla depremlerin meydana geldiği bir fay. Fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.
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