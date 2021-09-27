Yunanistan sarsıldı! Ölü ve yaralılar var

Yunan devlet televizyonuna göre, deprem nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Kathimerini'ye konuşan belediye başkan yardımcısı Minos Pediados, Arkalochori ve çevresindeki köylerde hasar gören binalar olduğunu söyledi. Kandiye Arkalohori'de bir kısmı hasar gören kilisenin yıkıntıları altında bir kişinin mahsur kaldığı aktarılıyor. Patsidero köyünde yıkılan evde ise evin sahibi mahsur kaldı. Girit Adası'nda birçok okul tahliye edildi ve öğrenciler evlerine gönderildi. Depremin ardından 4.8 ve 3.8 büyüklüğünde artçı şoklar kayıtlara geçti. Girit Adası'nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattı sıklıkla depremlerin meydana geldiği bir fay. Fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.