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Yunan medyasının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı

2022-11-16 14:53:45
Yunan medyasının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı

İstiklal Caddesi'nde yaşanan alçak terör saldırısı sonrası dün bir Yunan gazetesinde Anna Depola isimli bir Yunan kadının saldırı sırasında yaralandığı, Türkiye'nin tedavi için Depola'dan para istediği ve kötü muamele gördüğü iddia edildi. Skandal haber sonrası Yunanistan'a tedavi için giden Depola ise söz konusu iddiaları yalanladı. "Türk doktorlar bana çok iyi baktı" diyen Depola'nın sözlerini ise yine Türkiye'ye iftira atan gazetenin manşete taşıması dikkat çekti.

#1
Foto - Yunan medyasının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı

Pazar günü meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, pek çok insan ise yaralandı. Saldırı dünya gündemini de oldukça meşgul ederken dün Yunan gazetesi Proto Thema'da skandal ifadelere yer verildi.

#2
Foto - Yunan medyasının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı

Gazete, dün yaptığı haberinde saldırı sırasında yaralanan 39 yaşındaki Anna Depola'nın Türkiye'de bakılmadığını iddia etti. "Türkler yaralı Yunan kadının hastaneye kaldırılması için para istiyor" isimli haberinde Depola'nın babasının şikayette bulunacağını ifade etti.

#3
Foto - Yunan medyasının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı

Normalde 39 yaşında olan Depola'nın 26 yaşında olduğundan bahsedilen haberde babanın "Kızımın durumu oldukça kötü. Aldığı yaralar ve bacağındaki yara nedeniyle şokta" dendiği ifade edildi.

#4
Foto - Yunan medyasının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı

Kızın ailesinin avukatı ise yaptığı açıklamada "Türkiye'de terör mağduru olarak hakların ne olduğunu göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Yunan medyasının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı

Bugün ise aynı gazete Selanik'e nakledilen Depola'nın açıklamalarına yer verdi. Depola'nın dünkü iddiaları yalanlayan ifadeleri ise Yunan basınının iftiralarını gözler önüne serdi. Anne ve babasına kavuştuğu için duygusal anlar yaşayan kadın Türk doktorların kendisine çok iyi baktığına vurgu yaptı. Depola babasının da iddialarının aksine yaralarının çok küçük olduğunu ifade ederek, "Benimkinden çok daha ciddi olaylar oldu. Bacağımdaki yara hiçbir şey" dedi.

#6
Foto - Yunan medyasının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı

O gün yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden Depola, "Gördüğünüz gibi gülümsüyorum ve mutluyum. Sadece arkadaşlarıma veda etmek zordu. Ölen yetişkinler ve çocuklara çok üzülüyorum" sözlerine yer verdi. Depola ayrıca tedavisinin ardından İstanbul'a döneceğini belirtti.

#7
Foto - Yunan medyasının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı

Depola'nın annesi ise çocuğunun hayatta olmasından dolayı çok mutlu olduğu söyledi. Çocuklarının Konsolosluk'tan aradığını ve ağlayarak "Baba hastanedeyim, patlama olduğu sırada İstiklal'deydim" sözlerini duyan aile oldukça panik yaptığını dile getirdi. Ancak burada da çelişkili ifadeler dikkat çekti. Dün kızının Türkiye'de iyi muamele görmediğini iddia eden baba Fotis Depola, yeni açıklamalarında ise "Kızım hastanede çok iyi tedavi gördü. Biz buraya gelmesini ve Yunan doktorların bakmasını istedik" dedi.

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