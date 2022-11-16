Yunan medyasının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı

Bugün ise aynı gazete Selanik'e nakledilen Depola'nın açıklamalarına yer verdi. Depola'nın dünkü iddiaları yalanlayan ifadeleri ise Yunan basınının iftiralarını gözler önüne serdi. Anne ve babasına kavuştuğu için duygusal anlar yaşayan kadın Türk doktorların kendisine çok iyi baktığına vurgu yaptı. Depola babasının da iddialarının aksine yaralarının çok küçük olduğunu ifade ederek, "Benimkinden çok daha ciddi olaylar oldu. Bacağımdaki yara hiçbir şey" dedi.