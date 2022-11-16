2022-11-16 14:53:45 Yunan medyasının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı
İstiklal Caddesi'nde yaşanan alçak terör saldırısı sonrası dün bir Yunan gazetesinde Anna Depola isimli bir Yunan kadının saldırı sırasında yaralandığı, Türkiye'nin tedavi için Depola'dan para istediği ve kötü muamele gördüğü iddia edildi. Skandal haber sonrası Yunanistan'a tedavi için giden Depola ise söz konusu iddiaları yalanladı. "Türk doktorlar bana çok iyi baktı" diyen Depola'nın sözlerini ise yine Türkiye'ye iftira atan gazetenin manşete taşıması dikkat çekti.