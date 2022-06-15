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Yunan medyası bunu konuşuyor: Türkiye'nin iki hamlesi

2022-06-15 09:27:32
Yunan medyası bunu konuşuyor: Türkiye'nin iki hamlesi

Atina'nın yaz mevsiminde Ankara'nın muhtemel iki hamlesini beklediğini yazan Kathimerini gazetesi, Rodos ve Girit arasını işaret etti. Türkiye ve Yunanistan'ın olası bir savaşı da, bir analize konu oldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Washington ziyaretiyle rayından çıkan Türk-Yunan ilişkilerinde gerilim düşmüyor. Yunan medyası, bugün bir kez daha çok farklı haberlerle Türkiye'yi manşetinden sundu.

#1
Foto - Türkiye'nin iki hamlesi Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin bu yaz mevsiminde Ankara'nın muhtemel iki hamlesini beklediğini yazdı. Gazetenin Yunanca sayfasında 'Erdoğan sıcaklığı artırıyor - Türkiye tarafından planlanan iki hamle ve ABD'nin rolü', İngilizce sayfasında ise 'Atina Ankara'nın tansiyonu artırdığını görüyor' başlığıyla yer alan analiz, Vassilis Nedos imzalı. Kathimerini'ye göre, Türkiye uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken Ege Denizi adalarının 'statüsü'nü Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıyarak 'resmi bir meydan okuma'ya girişebilir. Atina, Ankara'nın Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu aracılığıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne bir mektup göndermesini ya da bir nota vermesini bekliyor. Yunanistan'ın Türkiye'nin adımına karşılık vermeye hazır olduğunu yazan Kathimerini, Atina yönetiminin geçen ay BM'ye adaların 'statüsü'ne ilişkin bir mektup sunduğunu kaydediyor.

Türkiye'nin iki hamlesi Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin bu yaz mevsiminde Ankara'nın muhtemel iki hamlesini beklediğini yazdı. Gazetenin Yunanca sayfasında 'Erdoğan sıcaklığı artırıyor - Türkiye tarafından planlanan iki hamle ve ABD'nin rolü', İngilizce sayfasında ise 'Atina Ankara'nın tansiyonu artırdığını görüyor' başlığıyla yer alan analiz, Vassilis Nedos imzalı. Kathimerini'ye göre, Türkiye uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken Ege Denizi adalarının 'statüsü'nü Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıyarak 'resmi bir meydan okuma'ya girişebilir. Atina, Ankara'nın Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu aracılığıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne bir mektup göndermesini ya da bir nota vermesini bekliyor. Yunanistan'ın Türkiye'nin adımına karşılık vermeye hazır olduğunu yazan Kathimerini, Atina yönetiminin geçen ay BM'ye adaların 'statüsü'ne ilişkin bir mektup sunduğunu kaydediyor.

#2
Foto - Türkiye sondaja başlayabilir Kathimerini, Girit ve Rodos adaları arasına Türkiye tarafından bir araştırma gemisinin gönderilmesini ise muhtemel ikinci hamle olarak yazdı. Atina yönetimi, Ankara'nın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 28'inci meridyenin batısında yeni bir arama ruhsatı vermesini bekliyor. Gazeteye göre, Türkiye söz konusu adımla Kaş'ın karşısında yer alan Meis Adası çevresinde dile getirdiği kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge haklarını daha da ileriye taşımış olacak. Gazete, Atina'nın yaz aylarında gerilimin artmasına neredeyse kesin gözüyle baktığını, Ankara ile iletişim halinde olan ABD'nin ise 'emniyet valfi' olabileceğini kaydetti. Analizde, Yunan tarafının Washington'ın Ankara'ya tutumunu yumuşatmasını yönünde tavsiye vermesini umduğu belirtildi.

Türkiye sondaja başlayabilir Kathimerini, Girit ve Rodos adaları arasına Türkiye tarafından bir araştırma gemisinin gönderilmesini ise muhtemel ikinci hamle olarak yazdı. Atina yönetimi, Ankara'nın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 28'inci meridyenin batısında yeni bir arama ruhsatı vermesini bekliyor. Gazeteye göre, Türkiye söz konusu adımla Kaş'ın karşısında yer alan Meis Adası çevresinde dile getirdiği kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge haklarını daha da ileriye taşımış olacak. Gazete, Atina'nın yaz aylarında gerilimin artmasına neredeyse kesin gözüyle baktığını, Ankara ile iletişim halinde olan ABD'nin ise 'emniyet valfi' olabileceğini kaydetti. Analizde, Yunan tarafının Washington'ın Ankara'ya tutumunu yumuşatmasını yönünde tavsiye vermesini umduğu belirtildi.

#3
Foto - Terör örgütü paçavralarıyla türk konsolosluğuna saldırı Kathimerini'deki bir başka haberde ise, başkent Atina'daki Psychiko semtinde yer alan Türk konsolosluğunun Rubicon (Ruvikonas) isimli anarşist grubunun saldırısına uğradığı bildirildi. Motosikletleriyle konsolosluk önüne gelen saldırganların terör örgütü PKK'ya ait paçaravları taşıdığı görüldü.

Terör örgütü paçavralarıyla türk konsolosluğuna saldırı Kathimerini'deki bir başka haberde ise, başkent Atina'daki Psychiko semtinde yer alan Türk konsolosluğunun Rubicon (Ruvikonas) isimli anarşist grubunun saldırısına uğradığı bildirildi. Motosikletleriyle konsolosluk önüne gelen saldırganların terör örgütü PKK'ya ait paçaravları taşıdığı görüldü.

#4
Foto - TA NEA: SICAK BİR YAZIN SENARYOLARI Ta Nea gazetesi de Kathimerini'ye benzer şekilde bir analize sayfasında yer verdi. 'Tansiyonu artıracak Türk hamleleri-Sıcak bir yazın senaryoları' başlığıyla yayınlanan analizde, Atina'da kapalı kapılar ardında konuşulanlar aktarıldı. Analize göre, Türkiye Yunanistan'ın tepkisin test etmek için yeni araştırma gemilerini Ege Denizi veya Doğu Akdeniz'e gönderebilir. Söz konusu adım hem Yunanistan Dışişleri Bakanlığı hem de Savunma Bakanlığı koridorlarında konuşuluyor. Ta Nea da Türk araştırma gemilerinin muhtemel rotasının Girit ve Rodos arasındaki bölge olabileceğini yazdı. Gazete, Ankara'nın Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasını sahaya yansıtmayı deneyebileceğini dile getirdi. Ta Nea'nın manşetinde ise eski Savunma Bakan Yardımcısı general Alkiviadis Stefanis'in Türkiye'yi hedef alan sözleri var. 'Erdoğan'ın Yunanistan savaşı hibrit-Bir Yunan general neler söyledi?' başlığıyla sunulan haberde, Ankara'nın hedefinin Atina'yı müzakere masasına getirmek olduğu savunuldu.

TA NEA: SICAK BİR YAZIN SENARYOLARI Ta Nea gazetesi de Kathimerini'ye benzer şekilde bir analize sayfasında yer verdi. 'Tansiyonu artıracak Türk hamleleri-Sıcak bir yazın senaryoları' başlığıyla yayınlanan analizde, Atina'da kapalı kapılar ardında konuşulanlar aktarıldı. Analize göre, Türkiye Yunanistan'ın tepkisin test etmek için yeni araştırma gemilerini Ege Denizi veya Doğu Akdeniz'e gönderebilir. Söz konusu adım hem Yunanistan Dışişleri Bakanlığı hem de Savunma Bakanlığı koridorlarında konuşuluyor. Ta Nea da Türk araştırma gemilerinin muhtemel rotasının Girit ve Rodos arasındaki bölge olabileceğini yazdı. Gazete, Ankara'nın Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasını sahaya yansıtmayı deneyebileceğini dile getirdi. Ta Nea'nın manşetinde ise eski Savunma Bakan Yardımcısı general Alkiviadis Stefanis'in Türkiye'yi hedef alan sözleri var. 'Erdoğan'ın Yunanistan savaşı hibrit-Bir Yunan general neler söyledi?' başlığıyla sunulan haberde, Ankara'nın hedefinin Atina'yı müzakere masasına getirmek olduğu savunuldu.

#5
Foto - ELEFTHEROS TYPOS: TÜRKİYE-YUNANİSTAN SAVAŞI NE KADAR MÜMKÜN? Atina yönetimine yakınlığıyla bilinen Eleftheros Typos gazetesi, Alman gazetesi Münchner Merkur'ün Yunanistan doğumlu Genel Yayın Yönetmeni Georg Anastasiadis'in yazısına yer verdi. Almanca orijinalinde 'Ege adalarında ihtilaf: Erdoğan Avrupa'yı bir sonraki savaşla tehdit ediyor' başlığıyla verilen yorum, Eleftheros Typos'un sayfalarına 'Türkiye-Yunanistan savaşı ne kadar mümkün?' başlığıyla taşındı. Georg Anastasiadis, analizinin tamamında Türkiye'yi suçlayan yorumlara yer verdi, Atina ve Berlin'in muhtemel bir göçmen akınına karşı aynı gemide olduğunu savundu.

ELEFTHEROS TYPOS: TÜRKİYE-YUNANİSTAN SAVAŞI NE KADAR MÜMKÜN? Atina yönetimine yakınlığıyla bilinen Eleftheros Typos gazetesi, Alman gazetesi Münchner Merkur'ün Yunanistan doğumlu Genel Yayın Yönetmeni Georg Anastasiadis'in yazısına yer verdi. Almanca orijinalinde 'Ege adalarında ihtilaf: Erdoğan Avrupa'yı bir sonraki savaşla tehdit ediyor' başlığıyla verilen yorum, Eleftheros Typos'un sayfalarına 'Türkiye-Yunanistan savaşı ne kadar mümkün?' başlığıyla taşındı. Georg Anastasiadis, analizinin tamamında Türkiye'yi suçlayan yorumlara yer verdi, Atina ve Berlin'in muhtemel bir göçmen akınına karşı aynı gemide olduğunu savundu.

#6
Foto - GÖZLER NATO ZİRVESİ'NE ÇEVRİLDİ CNN Yunanistan ise, 'Türk provokasyonları-Atina yeni bir diplomatik koşuya hazırlanıyor' başlığıyla 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşecek NATO zirvesini işaret etti. Yunanistan'ın Türkiye'yi bir kez daha Avrupa Komisyonu'na şikayet edeceğini yazan CNN, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini aktardı. CNN Yunanistan'a göre, Atina'nın asıl hedefinde NATO zirvesi var ve Türkiye ittifak üyelerine şikayet edilecek. Yunanistan tarafının merak ettiği en önemli başlık ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceği. CNN Yunanistan'a göre, Biden NATO zirvesinde Yunan Başbakan Miçotakis ile bir araya gelebilir. Efes-2022 tatbikatının son gününde İzmir'de kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Yunanistan'da depreme yol açtı. Erdoğan'ın

GÖZLER NATO ZİRVESİ'NE ÇEVRİLDİ CNN Yunanistan ise, 'Türk provokasyonları-Atina yeni bir diplomatik koşuya hazırlanıyor' başlığıyla 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşecek NATO zirvesini işaret etti. Yunanistan'ın Türkiye'yi bir kez daha Avrupa Komisyonu'na şikayet edeceğini yazan CNN, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini aktardı. CNN Yunanistan'a göre, Atina'nın asıl hedefinde NATO zirvesi var ve Türkiye ittifak üyelerine şikayet edilecek. Yunanistan tarafının merak ettiği en önemli başlık ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceği. CNN Yunanistan'a göre, Biden NATO zirvesinde Yunan Başbakan Miçotakis ile bir araya gelebilir. Efes-2022 tatbikatının son gününde İzmir'de kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Yunanistan'da depreme yol açtı. Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Sonu felaketle biter. Bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hamlelerden uzak durmasını, aklını başına almasına davet ediyoruz" demesi Yunan medyasında 'Yeni Küçük Asya felaketiyle' tehdit!' başlıklarıyla sunuldu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise apar topar 16 harita yayınladı.

#7
Foto - BİR DÖNÜM NOKTASI: WASHINGTON ZİYARETİ Yunan bağımsızlık savaşının iki yüzüncü yılı için ABD'nin başkenti Washington'da 17 Mayıs tarihinde ağırlanan Yunan Başbakan Miçotakis, Beyaz Saray'da ABD lideri Joe Biden'la görüştü. Yunan bayrağının renkleri mavi-beyaz kravat takan ABD lideri, Miçotakis'i 'Ben Joe Bidenopulos' cümlesiyle karşıladı. Miçotakis ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Türkiye'yi hedef aldı, Washington'da Türkiye'nin programından çıkarıldığı F-35 jetlerinin Yunanistan'a satışı da konuşuldu. Miçotakis, ABD Kongresi'nde Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini vurgulayıp Türkiye'ye suçlamalarda bulundu:

BİR DÖNÜM NOKTASI: WASHINGTON ZİYARETİ Yunan bağımsızlık savaşının iki yüzüncü yılı için ABD'nin başkenti Washington'da 17 Mayıs tarihinde ağırlanan Yunan Başbakan Miçotakis, Beyaz Saray'da ABD lideri Joe Biden'la görüştü. Yunan bayrağının renkleri mavi-beyaz kravat takan ABD lideri, Miçotakis'i 'Ben Joe Bidenopulos' cümlesiyle karşıladı. Miçotakis ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Türkiye'yi hedef aldı, Washington'da Türkiye'nin programından çıkarıldığı F-35 jetlerinin Yunanistan'a satışı da konuşuldu. Miçotakis, ABD Kongresi'nde Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini vurgulayıp Türkiye'ye suçlamalarda bulundu: "Siz değerli Kongre üyelerinden, son 48 yılda Helenizm'in bitmeyen acılarına neden olan açık yarayı unutmamanızı rica ediyorum. Kıbrıs'ın bölünmesinden bahsediyorum. Bu meselenin uluslararası hukuka göre ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları doğrultusunda çözülmesi gerekiyor. Dün Başkan Biden'a da söylediğim gibi, Kıbrıs'ta kimse iki devletli bir çözümü asla kabul edemez." Kıbrıs açıklamaları Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanan Yunan lider, Türkiye'nin adını anmadan hava sahası ihlallerine de değindi: "Şu konuda kesinlikle net olmak istiyorum. Egemenliğimizi ve toprak haklarımızı ihlal eden açık saldırı eylemlerini kabul etmeyeceğiz ve bu eylemler Yunan adaları üzerinde derhal durdurulması gereken uçuşları da içeriyor." Washington turunun ardından bayram eden Atina'daki havanın dağılmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Mayıs Pazartesi günü kurduğu "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" cümlesi yetti.

#8
Foto - YUNANİSTAN'IN DOĞU AKDENİZ'DEKİ DOSTLARI Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, özellikle 2020 yazında Doğu Akdeniz'de büyük bir kapışma yaşandı. Türkiye Akdeniz'e savaş gemilerinin eşlik ettiği araştırma gemisi gönderdi. Ankara'nın hamlesiyle çaresiz kalan Yunanistan, başta Fransa ve ABD olmak üzere Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta Suudi Arabistan'la tatbikatlara girişti. Atina yönetimi, geride kalan iki yılda silahlanmaya milyarlarca euro harcadı. Yunanistan Fransa'dan Rafale jetleri ve savaş gemileri satın aldı, Paris ise geçtiğimiz Mart ayında başkent Atina'ya uçak gemisi Charles de Gaulle'ü yolladı. Gerilimde açık şekilde Yunanistan'ın tarafını tutan ABD ise, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne uçak gemisi gönderdi. USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e yollandı. Suda'yı Doğu Akdeniz'de adeta kendi üssü haline getiren ABD ordusu, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da Girit'teki üste ağırladı. Pompeo, Yunan Başbakan Miçotakis'le birlikte Amerikan uçak gemisi üstünde poz verdi. 2020 yazından itibaren neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD'nin ilgisi, yalnızca Akdeniz'le sınırlı kalmadı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan ortak tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı. Yunan medyası, ABD'nin Yunanistan'da kalıcı üsler elde etmeyi amaçladığını yazdı. ABD, halihazırda Yunanistan'ın elindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu gerçekleştiriyor. Türkiye'yi F-35 programından çıkaran Washington, Türkiye'ye ayrılan savaş uçaklarının Yunanistan'a verilmesini gündemine almış durumda.

YUNANİSTAN'IN DOĞU AKDENİZ'DEKİ DOSTLARI Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, özellikle 2020 yazında Doğu Akdeniz'de büyük bir kapışma yaşandı. Türkiye Akdeniz'e savaş gemilerinin eşlik ettiği araştırma gemisi gönderdi. Ankara'nın hamlesiyle çaresiz kalan Yunanistan, başta Fransa ve ABD olmak üzere Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta Suudi Arabistan'la tatbikatlara girişti. Atina yönetimi, geride kalan iki yılda silahlanmaya milyarlarca euro harcadı. Yunanistan Fransa'dan Rafale jetleri ve savaş gemileri satın aldı, Paris ise geçtiğimiz Mart ayında başkent Atina'ya uçak gemisi Charles de Gaulle'ü yolladı. Gerilimde açık şekilde Yunanistan'ın tarafını tutan ABD ise, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne uçak gemisi gönderdi. USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e yollandı. Suda'yı Doğu Akdeniz'de adeta kendi üssü haline getiren ABD ordusu, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da Girit'teki üste ağırladı. Pompeo, Yunan Başbakan Miçotakis'le birlikte Amerikan uçak gemisi üstünde poz verdi. 2020 yazından itibaren neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD'nin ilgisi, yalnızca Akdeniz'le sınırlı kalmadı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan ortak tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı. Yunan medyası, ABD'nin Yunanistan'da kalıcı üsler elde etmeyi amaçladığını yazdı. ABD, halihazırda Yunanistan'ın elindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu gerçekleştiriyor. Türkiye'yi F-35 programından çıkaran Washington, Türkiye'ye ayrılan savaş uçaklarının Yunanistan'a verilmesini gündemine almış durumda.

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