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Yaşam
8
Yumurtayı 1 saniye içinde soymanın tüyosu belli oldu

2023-05-20 10:48:06
Yumurtayı 1 saniye içinde soymanın tüyosu belli oldu

Haşlanmış yumurtayı soymak meğer bu kadar kolaymış! İşte detaylar...

#1
Foto - Yumurtayı 1 saniye içinde soymanın tüyosu belli oldu

Yumurta haşladıktan sonra 1 saniyede soymak mümkün. Yapmanız gereken öyle basit ki.. Haşlanmış yumurtayı daha hızlı soymak için bir çorba kaşığı kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, çorba kaşığını yumurtanın üst tarafından kabuğuna doğru geçirin.

#2
Foto - Yumurtayı 1 saniye içinde soymanın tüyosu belli oldu

TUZ EKLEYİN - Yumurta haşlarken haşlama kabına tuz ekleyin. Yumurta böylelikle daha kolay soyulacaktır. Haşlanmış yumurta soymanın birkaç farklı yöntemi vardır. İşte size bazı örnekler:

#3
Foto - Yumurtayı 1 saniye içinde soymanın tüyosu belli oldu

Soğuk su yöntemi: Haşlanmış yumurtaları kaynar sudan çıkardıktan sonra soğuk suya batırın. Yumurtalar soğuduğunda, kabukları daha kolay soyulacaktır.

#4
Foto - Yumurtayı 1 saniye içinde soymanın tüyosu belli oldu

Sallama yöntemi: Haşlanmış yumurtaları tezgaha veya tezgahın üzerine hafifçe vurarak çatlaklar oluşturun.

#5
Foto - Yumurtayı 1 saniye içinde soymanın tüyosu belli oldu

YUMURTA HAŞLAMA SÜRELERİNE DİKKAT! - Yumurtaların haşlanma süresi yumurta pişirme derecesine göre değişir. İşte farklı yumurta pişirme dereceleri için haşlama süreleri: - Az pişmiş yumurta (radyan yumurta): Yumurtayı kaynar suya bıraktıktan sonra 4-5 dakika haşlayın. - Orta pişmiş yumurta: Yumurtayı kaynar suya bıraktıktan sonra 6-7 dakika haşlayın. - Çok pişmiş yumurta: Yumurtayı kaynar suya bıraktıktan sonra 10-12 dakika haşlayın.

#6
Foto - Yumurtayı 1 saniye içinde soymanın tüyosu belli oldu

Kayısı yumurtanın yapımı için, haşlanmış yumurtanın ortasını çıkartın ve yerine kayısı koyun. Daha sonra tekrar kaynar suya bırakarak pişirin. Bu işlemi az pişmiş veya orta pişmiş yumurta için uygulayabilirsiniz.

#7
Foto - Yumurtayı 1 saniye içinde soymanın tüyosu belli oldu

Rafadan yumurta yapmak için, yumurtayı kaynar suya bıraktıktan sonra 6-7 dakika haşlayın. Daha sonra soğuk suya batırarak kabuklarını soyun. Az pişmiş, orta pişmiş veya çok pişmiş yumurta yapmak için, haşlanmış yumurtayı soğuk suya batırarak kabuklarını soyduktan sonra, keserek kontrol edebilirsiniz. Yumurtanızın istediğiniz pişirme derecesine ulaştığını gördüğünüzde, kabuklarını soyarak servis edebilirsiniz.

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