F-35 filosu için dev imza! Kritik anlaşma sessiz sedasız yapıldı
Pentagon, F-35 savaş uçaklarında kullanılan F135 motorlarının bakım, onarım, mühendislik, yazılım desteği ve yedek parça lojistiği için RTX ile 2,53 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.
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Pentagon, F-35 savaş uçaklarında kullanılan F135 motorlarının bakım, onarım, mühendislik, yazılım desteği ve yedek parça lojistiği için RTX ile 2,53 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.
ABD Deniz Hava Sistemleri Komutanlığı tarafından verilen paket kapsamında Pratt & Whitney tarafından yürütülecek çalışmaların ABD, Norveç, Hollanda, Japonya, Avustralya, İtalya ve Birleşik Krallık'ta Kasım 2027'ye kadar devam edeceği bildirildi.
Sözleşmenin müttefik hava kuvvetlerinin F-35 filosundaki görev sürekliliğini ve operasyonel hazırbulunuşluğunu güvence altına almayı amaçladığı ifade edildi.
Pentagon, F-35 savaş uçaklarının F135 motorlarının bakım ve lojistik desteği için RTX ile 2,53 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, Pratt & Whitney'nin yürüteceği motor onarımı, mühendislik, yazılım desteği ve yedek parça stok yenilemesini kapsıyor.
Çalışmalar ABD, Norveç, Hollanda, Japonya, Avustralya, İtalya ve Birleşik Krallık'ta Kasım 2027'ye kadar sürüyor. ABD Deniz Hava Sistemleri Komutanlığı tarafından verilen sözleşme rekabete dayalı ihale sürecine tabi tutulmadı.
F-35 filosunun operasyonel hazırbulunuşluğunu korumak için motor bakım zincirinin kesintisiz işlemesi kritik öneme sahip. Bu destek paketi, müttefik hava kuvvetlerinin görev sürekliliğini doğrudan etkileyen en maliyetli lojistik kalemlerden birini güvence altına alıyor.
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