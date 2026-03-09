Yüksel Yıldırım’dan olay iddia! ‘Fenerbahçeliler Oğuzhan Çakır'ın boğazına sarılmış'
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından hakem Oğuzhan Çakır için çarpıcı bir iddia ortaya attı.
YÜKSEL YILDIRIM'DAN OĞUZHAN ÇAKIR İÇİN OLAY İDDİA: "FENERBAHÇELİLER BOĞAZINA SARILMIŞ" Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Samsunspor'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek zirve yarışına tutundu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında maçın bitiş düdüğünün ardından tartışma yaşandı. Maçın ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım hakem kararlarına tepki gösterirken Oğuzhan Çakır için çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. İşte Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları...
"OFSAYTIMSI BİR GOL YEDİK" "89. dakikada ofsaytımsı bir gol yedik. 3. yediğimiz golün aynısını Samsun'da attık iptal ettiler! Mağlubiyeti hak etmedik. Bu maçı 4-2 almalıydık. En kötü 2-2 olmalıydı. Goller kaçırdık. Sağlık olsun"
"TARAFTARLAR HAZMEDEMEDİ" "Sadettin Saran'a çok teşekkür ederim. Bana edilen küfürler, hakaretler sonrası geldi bana destek oldu. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Samsunspor'un böyle güzel oynamasını hazmedemediler."
TARAFTARLAR İLE ENDEN TARTIŞTI? "Fenerbahçeli bir taraftar bana 'Sen şikecisin. Galatasaray'a böyle oynamıyorsun, Fenerbahçe'ye böyle oynuyorsun. Hadi git Galatasaray'a da böyle oyna' dedi. 'Sen maç satıyorsun' deyince ben çıldırdım; parmak salladım, küfür ettim. Açık ve net söylüyorum"
"FENERBAHÇELİLER HAKEMİN BOĞAZINA SARILMIŞ" "Devre arasında Fenerbahçeli futbolcular hakemin boğazına sarılmışlar diye duydum, bana böyle dendi"
"KAÇ SEZONDUR GALATASARAY'IN ÖNÜNE GEÇEMEDİ" "Bana ne ya! Bana ne! Karşılarında Yüksel Yıldırım var saygı gösterecekler. Ben kaybetmişim tebrik ediyorum. Fenerbahçe kaç sezondur Galatasaray'ın önüne geçemedi, bu benim suçum mu"
"AVRUPA MAÇIMIZ OLMASAYDI..." "Bence Avrupa maçımız olduğu için kaybettik biz maçı. Avrupa maçımız olmasaydı perşembe günü, Fenerbahçe'nin içinden geçerdik biz"
