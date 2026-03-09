  • İSTANBUL
Spor
8
Yeniakit Publisher
Yüksel Yıldırım'dan olay iddia! 'Fenerbahçeliler Oğuzhan Çakır'ın boğazına sarılmış'
Giriş Tarihi:

Yüksel Yıldırım’dan olay iddia! ‘Fenerbahçeliler Oğuzhan Çakır'ın boğazına sarılmış'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından hakem Oğuzhan Çakır için çarpıcı bir iddia ortaya attı.

#1
Foto - Yüksel Yıldırım’dan olay iddia! ‘Fenerbahçeliler Oğuzhan Çakır'ın boğazına sarılmış'

YÜKSEL YILDIRIM'DAN OĞUZHAN ÇAKIR İÇİN OLAY İDDİA: "FENERBAHÇELİLER BOĞAZINA SARILMIŞ" Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Samsunspor'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek zirve yarışına tutundu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında maçın bitiş düdüğünün ardından tartışma yaşandı. Maçın ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım hakem kararlarına tepki gösterirken Oğuzhan Çakır için çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. İşte Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları...

#2
Foto - Yüksel Yıldırım’dan olay iddia! ‘Fenerbahçeliler Oğuzhan Çakır'ın boğazına sarılmış'

"OFSAYTIMSI BİR GOL YEDİK" "89. dakikada ofsaytımsı bir gol yedik. 3. yediğimiz golün aynısını Samsun'da attık iptal ettiler! Mağlubiyeti hak etmedik. Bu maçı 4-2 almalıydık. En kötü 2-2 olmalıydı. Goller kaçırdık. Sağlık olsun"

#3
Foto - Yüksel Yıldırım’dan olay iddia! ‘Fenerbahçeliler Oğuzhan Çakır'ın boğazına sarılmış'

"TARAFTARLAR HAZMEDEMEDİ" "Sadettin Saran'a çok teşekkür ederim. Bana edilen küfürler, hakaretler sonrası geldi bana destek oldu. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Samsunspor'un böyle güzel oynamasını hazmedemediler."

#4
Foto - Yüksel Yıldırım’dan olay iddia! ‘Fenerbahçeliler Oğuzhan Çakır'ın boğazına sarılmış'

TARAFTARLAR İLE ENDEN TARTIŞTI? "Fenerbahçeli bir taraftar bana 'Sen şikecisin. Galatasaray'a böyle oynamıyorsun, Fenerbahçe'ye böyle oynuyorsun. Hadi git Galatasaray'a da böyle oyna' dedi. 'Sen maç satıyorsun' deyince ben çıldırdım; parmak salladım, küfür ettim. Açık ve net söylüyorum"

#5
Foto - Yüksel Yıldırım’dan olay iddia! ‘Fenerbahçeliler Oğuzhan Çakır'ın boğazına sarılmış'

"FENERBAHÇELİLER HAKEMİN BOĞAZINA SARILMIŞ" "Devre arasında Fenerbahçeli futbolcular hakemin boğazına sarılmışlar diye duydum, bana böyle dendi"

#6
Foto - Yüksel Yıldırım’dan olay iddia! ‘Fenerbahçeliler Oğuzhan Çakır'ın boğazına sarılmış'

"KAÇ SEZONDUR GALATASARAY'IN ÖNÜNE GEÇEMEDİ" "Bana ne ya! Bana ne! Karşılarında Yüksel Yıldırım var saygı gösterecekler. Ben kaybetmişim tebrik ediyorum. Fenerbahçe kaç sezondur Galatasaray'ın önüne geçemedi, bu benim suçum mu"

#7
Foto - Yüksel Yıldırım’dan olay iddia! ‘Fenerbahçeliler Oğuzhan Çakır'ın boğazına sarılmış'

"AVRUPA MAÇIMIZ OLMASAYDI..." "Bence Avrupa maçımız olduğu için kaybettik biz maçı. Avrupa maçımız olmasaydı perşembe günü, Fenerbahçe'nin içinden geçerdik biz"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
