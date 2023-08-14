Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

Halk arasında da yıldız kayması olarak bilinir. Fakat biz bunun meteor olduğunu biliyoruz. Biz de bu görseli burada izledik. Meteor yağmurunu izlemeye gelirken hemen ufkumuzda olan Jüpiter ve Satürn gezegenleri var. Meteoru da izledik, diğer yanda 2 önemli gezegene de baktık” dedi.