2023-08-14 17:02:54 Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yılın en etkileyici perseid meteor yağmuru kurulan teleskoplarla geç saatlere kadar izlendi.
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yılın en etkileyici perseid meteor yağmuru kurulan teleskoplarla geç saatlere kadar izlendi.
Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen ‘Perseid meteor yağmurunu’ izlemek için Her yer olduğu gibi Yüksekova’nın seması da görsel şölen sundu.
Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Cevat İnanç, Yüksekova’nın Yeni Mahallesi'nde bulunan şehir stadında akşam saat 11’de kurduğu 2 teleskopla sabaha karşı 04.00’a kadar gökyüzünü izledi.
Işığın sıfır nokta olarak belirtilen şehir statında ilçenin semalarında meteor yağmurundan yanı sıra gezegenlere de bakıldı.
50’ye yakın meteor kayması yaşandığını belirten Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Cevat İnanç, “Bu akşam perseid meteor yağmuru izlemek için geldik. İki teleskopla geldik ama teleskopla meteor yağmurunu yakalamak zor. Ama çıplak gözle 50’ye yakın meteor gördük.
Çok hızlı oldukları için görüntüleri alamadık. Binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olaylarıyla bilinir.
Perseid ismini de perseo takımına denk geldiği için atmosfere giriş yaptığı için bu ismi almıştır. Kuyruklu yıldızların arkalarında arta kalan kalıntılar bir metre çapındaysa meteor olarak bilinir.
Atmosfere temas ettikleri sırada sürtünmeyle yaklaşık 50 bin kilometre hızla atmosfere giriş yaptıklarında dolayı yanarak kül oluyorlar. Büyük çapta olanların bir kısmı dünya ya oluşabiliyor.
Halk arasında da yıldız kayması olarak bilinir. Fakat biz bunun meteor olduğunu biliyoruz. Biz de bu görseli burada izledik. Meteor yağmurunu izlemeye gelirken hemen ufkumuzda olan Jüpiter ve Satürn gezegenleri var. Meteoru da izledik, diğer yanda 2 önemli gezegene de baktık” dedi.
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