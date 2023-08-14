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Yaşam
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Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

2023-08-14 17:02:54
Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yılın en etkileyici perseid meteor yağmuru kurulan teleskoplarla geç saatlere kadar izlendi.

#1
Foto - Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen ‘Perseid meteor yağmurunu’ izlemek için Her yer olduğu gibi Yüksekova’nın seması da görsel şölen sundu.

#2
Foto - Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Cevat İnanç, Yüksekova’nın Yeni Mahallesi'nde bulunan şehir stadında akşam saat 11’de kurduğu 2 teleskopla sabaha karşı 04.00’a kadar gökyüzünü izledi.

#3
Foto - Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

Işığın sıfır nokta olarak belirtilen şehir statında ilçenin semalarında meteor yağmurundan yanı sıra gezegenlere de bakıldı.

#4
Foto - Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

50’ye yakın meteor kayması yaşandığını belirten Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Cevat İnanç, “Bu akşam perseid meteor yağmuru izlemek için geldik. İki teleskopla geldik ama teleskopla meteor yağmurunu yakalamak zor. Ama çıplak gözle 50’ye yakın meteor gördük.

#5
Foto - Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

Çok hızlı oldukları için görüntüleri alamadık. Binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olaylarıyla bilinir.

#6
Foto - Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

Perseid ismini de perseo takımına denk geldiği için atmosfere giriş yaptığı için bu ismi almıştır. Kuyruklu yıldızların arkalarında arta kalan kalıntılar bir metre çapındaysa meteor olarak bilinir.

#7
Foto - Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

Atmosfere temas ettikleri sırada sürtünmeyle yaklaşık 50 bin kilometre hızla atmosfere giriş yaptıklarında dolayı yanarak kül oluyorlar. Büyük çapta olanların bir kısmı dünya ya oluşabiliyor.

#8
Foto - Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

Halk arasında da yıldız kayması olarak bilinir. Fakat biz bunun meteor olduğunu biliyoruz. Biz de bu görseli burada izledik. Meteor yağmurunu izlemeye gelirken hemen ufkumuzda olan Jüpiter ve Satürn gezegenleri var. Meteoru da izledik, diğer yanda 2 önemli gezegene de baktık” dedi.

#9
Foto - Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

#10
Foto - Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

#11
Foto - Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

#12
Foto - Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

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