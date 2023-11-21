2023-11-21 11:45:07 Yüksekova beyaza büründü
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.
Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.
İki gündür aralıklı şekilde kar yağışı etkisini sürdürürken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İlçe merkezinin tamamen karla kaplandığını belirten Umut Töre, “Günlerdir yağmur yağışı vardı ve iki gündür yerini kara bıraktı. Bugün ise ilçe tamamen beyaza büründü.
Bizde aracımızı kardan temizliyoruz. Öyle gözüküyor ki bu sene çok zor bir kış olacak” dedi.
Yoğun kar yağışının olduğu ilçede görüş mesafesi yer yer düşerken, karla mücadele ekipleri ise yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.
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