  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
7
Yüksekova beyaza büründü

2023-11-21 11:45:07
Yüksekova beyaza büründü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

#1
Foto - Yüksekova beyaza büründü

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

#2
Foto - Yüksekova beyaza büründü

İki gündür aralıklı şekilde kar yağışı etkisini sürdürürken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

#3
Foto - Yüksekova beyaza büründü

İlçe merkezinin tamamen karla kaplandığını belirten Umut Töre, “Günlerdir yağmur yağışı vardı ve iki gündür yerini kara bıraktı. Bugün ise ilçe tamamen beyaza büründü.

#4
Foto - Yüksekova beyaza büründü

Bizde aracımızı kardan temizliyoruz. Öyle gözüküyor ki bu sene çok zor bir kış olacak” dedi.

#5
Foto - Yüksekova beyaza büründü

Yoğun kar yağışının olduğu ilçede görüş mesafesi yer yer düşerken, karla mücadele ekipleri ise yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.

#6
Foto - Yüksekova beyaza büründü

Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı Graham'a şikayet edip Türkiye Hamas'ı destekliyor, bizi terörist devlet olarak adlandırıyor dedi
Gündem

Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı Graham'a şikayet edip Türkiye Hamas'ı destekliyor, bizi terörist devlet olarak adlandırıyor dedi

Bebek katili Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amerikalı Evanjelist Franklin Graham'a resmen şikayet etti!
Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır Gazze için birleşti
Gündem

Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır Gazze için birleşti

Katil ve işgalci İsrail'in katliamları 45. günde de sürüyor. Suudi Arabistan, Türkiye, Katar, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarının oluşturd..
Türkiye'den yola çıkan gemiye el koymuşlardı! Husilerden açıklama geldi
Dünya

Türkiye'den yola çıkan gemiye el koymuşlardı! Husilerden açıklama geldi

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin kara sularına herhangi bir yabancı müdahale olması durumunda buna gereken cevabı vereceklerini bildi..
Diğer insanlara 'insanımsı sürü' diyenler sadece İsrail’de değil! Birgün'de de bunlardan var
Gündem

Diğer insanlara 'insanımsı sürü' diyenler sadece İsrail’de değil! Birgün'de de bunlardan var

Ömrü dini değerlere hakaretle geçen kişiler öldükten sonra yakınları tarafından cami dayatmasıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.
KGM açıkladı: Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak
Gündem

KGM açıkladı: Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara-İstanbul istikameti salı günü (yarın) 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak...
HDP'li Cengiz Çandar'dan tepki çeken YPG açıklaması
Gündem

HDP'li Cengiz Çandar'dan tepki çeken YPG açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan HDP Milletvekili Cengiz Çandar, terör örgütü YPG'nin terör örgütü ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23