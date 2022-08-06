2022-08-06 21:31:02 Yükseklik sınırına uymayan tır altgeçitte sıkıştı!
Yalova’da saman yüklü tır sürücüsü aracının yüksekliğini hesaplamayınca altgeçitte sıkıştı.
Yalova’da saman yüklü tır sürücüsü aracının yüksekliğini hesaplamayınca altgeçitte sıkıştı.
İHA'nın haberine göre, bir tır sürücüsü Yalova Devlet Hastanesi kavşağından dönerek Yalova-İzmit kara yolu altgeçidinden geçmeye çalıştı.
Saman yüklü tırın yüksekliğini hesaplamayan sürücü, 4 metre 40 santim uyarısına rağmen altgeçide girdi.
Tır, üzerindeki yük nedeniyle dorse kısmından altgeçitte sıkışıp kaldı. Bölgeye gelen trafik ekipleri güvenlik önemli alırken yükleri boşaltılan tır altgeçitten çıkartıldı.
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