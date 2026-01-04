Otonom sürüş modunda tarihi rekor! 16.000 kilometre gitti

Her ne kadar bu başarı teknoloji açısından etkileyici olsa da, Tesla’nın FSD sistemi hâlâ “Sürücü Destek Teknolojisi” olarak sınıflandırılıyor. ABD yasalarına göre sistem tam otonom statüsüne sahip değil ve sürücünün direksiyon başında hazır bulunması gerekiyor. Tesla, FSD 14.2 yazılımının “tam sürücü kontrolü gerektirmeden” çalışabildiğini iddia etse de, bu özellikler henüz düzenleyici kurumlar tarafından bağımsız olarak doğrulanmış değil. Dolayısıyla Moss’un yolculuğu, resmî bir testten ziyade bireysel bir gösteri olarak değerlendiriliyor.