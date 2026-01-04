Otonom sürüş modunda tarihi rekor! 16.000 kilometre gitti
ABD’li Tesla sahibi David Moss, Full Self-Driving 14.2 yazılımı ile Model 3 aracında 16 bin kilometre boyunca hiç müdahale etmeden yolculuk yaparak dikkat çekici bir başarıya imza attı.
ABD merkezli bir Tesla kullanıcısı, otonom sürüş teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne seren bir rekor kırdı. David Moss isimli kullanıcı, 2025 Model 3 aracıyla Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) 14.2 yazılımını kullanarak 16.000 kilometre (10.000 mil) boyunca kesintisiz otonom sürüş gerçekleştirdi.
Moss, yolculuğu boyunca araca tek bir kez bile manuel müdahalede bulunmadığını, tüm rotanın sistem tarafından otomatik olarak yönetildiğini açıkladı. Rekor sürüş boyunca Moss, ABD’nin doğusundan batısına geçerek 24 eyaletten geçti ve 4.276 kilometrelik ana rotayı hiçbir kesinti olmadan tamamladı.
Sürüş boyunca otoyollar, şehir içi yollar, karmaşık kavşaklar, trafik ışıkları ve yol çalışmaları gibi farklı senaryolarla karşılaşıldı. Moss’a göre araç, tüm bu durumlarda şerit değiştirme, yön bulma, hız kontrolü, birleşme manevraları ve trafik ışığı tanıma işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi.
Tesla’nın otonom sistemi ayrıca Supercharger istasyonlarında park etme, manevra yapma ve şarj sürecini yönetme aşamalarında da herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duymadı. Bu performans, önceki Autopilot ve FSD sürümlerine göre ciddi bir yazılım olgunluğu sağlandığını gösteriyor.
Her ne kadar bu başarı teknoloji açısından etkileyici olsa da, Tesla’nın FSD sistemi hâlâ “Sürücü Destek Teknolojisi” olarak sınıflandırılıyor. ABD yasalarına göre sistem tam otonom statüsüne sahip değil ve sürücünün direksiyon başında hazır bulunması gerekiyor. Tesla, FSD 14.2 yazılımının “tam sürücü kontrolü gerektirmeden” çalışabildiğini iddia etse de, bu özellikler henüz düzenleyici kurumlar tarafından bağımsız olarak doğrulanmış değil. Dolayısıyla Moss’un yolculuğu, resmî bir testten ziyade bireysel bir gösteri olarak değerlendiriliyor.
Moss’un iddiasına göre yolculuk sıfır müdahaleyle tamamlandı; ancak kayıtlar ve veriler bağımsız kuruluşlar tarafından incelenmedi. Tesla da bu yolculuğu henüz resmî olarak doğrulamadı. Yine de, elde edilen veriler otonom sürüş sistemlerinin gerçek yol koşullarında güvenli biçimde çalışabileceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, Tesla’nın FSD yazılımında geldiği bu noktayı yapay zekâ tabanlı sürüş sistemlerinin olgunlaşmasının bir göstergesi olarak değerlendiriyor. ABD’de giderek yaygınlaşan Waymo ve Cruise gibi otonom taksi hizmetleri de göz önüne alındığında, tam otonom araçların ticari ve yasal olarak yaygınlaşmasının artık çok uzak olmadığı belirtiliyor. David Moss’un 16.000 kilometrelik yolculuğu, sıfır müdahale hedefinin artık teoriden pratiğe geçtiğinin sembolü olarak görülüyor. Kaynak: Interesting Engineering
