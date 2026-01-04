  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Otonom sürüş modunda tarihi rekor! 16.000 kilometre gitti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otonom sürüş modunda tarihi rekor! 16.000 kilometre gitti

ABD’li Tesla sahibi David Moss, Full Self-Driving 14.2 yazılımı ile Model 3 aracında 16 bin kilometre boyunca hiç müdahale etmeden yolculuk yaparak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

#1
Foto - Otonom sürüş modunda tarihi rekor! 16.000 kilometre gitti

ABD merkezli bir Tesla kullanıcısı, otonom sürüş teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne seren bir rekor kırdı. David Moss isimli kullanıcı, 2025 Model 3 aracıyla Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) 14.2 yazılımını kullanarak 16.000 kilometre (10.000 mil) boyunca kesintisiz otonom sürüş gerçekleştirdi.

#2
Foto - Otonom sürüş modunda tarihi rekor! 16.000 kilometre gitti

Moss, yolculuğu boyunca araca tek bir kez bile manuel müdahalede bulunmadığını, tüm rotanın sistem tarafından otomatik olarak yönetildiğini açıkladı. Rekor sürüş boyunca Moss, ABD’nin doğusundan batısına geçerek 24 eyaletten geçti ve 4.276 kilometrelik ana rotayı hiçbir kesinti olmadan tamamladı.

#3
Foto - Otonom sürüş modunda tarihi rekor! 16.000 kilometre gitti

Sürüş boyunca otoyollar, şehir içi yollar, karmaşık kavşaklar, trafik ışıkları ve yol çalışmaları gibi farklı senaryolarla karşılaşıldı. Moss’a göre araç, tüm bu durumlarda şerit değiştirme, yön bulma, hız kontrolü, birleşme manevraları ve trafik ışığı tanıma işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi.

#4
Foto - Otonom sürüş modunda tarihi rekor! 16.000 kilometre gitti

Tesla’nın otonom sistemi ayrıca Supercharger istasyonlarında park etme, manevra yapma ve şarj sürecini yönetme aşamalarında da herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duymadı. Bu performans, önceki Autopilot ve FSD sürümlerine göre ciddi bir yazılım olgunluğu sağlandığını gösteriyor.

#5
Foto - Otonom sürüş modunda tarihi rekor! 16.000 kilometre gitti

Her ne kadar bu başarı teknoloji açısından etkileyici olsa da, Tesla’nın FSD sistemi hâlâ “Sürücü Destek Teknolojisi” olarak sınıflandırılıyor. ABD yasalarına göre sistem tam otonom statüsüne sahip değil ve sürücünün direksiyon başında hazır bulunması gerekiyor. Tesla, FSD 14.2 yazılımının “tam sürücü kontrolü gerektirmeden” çalışabildiğini iddia etse de, bu özellikler henüz düzenleyici kurumlar tarafından bağımsız olarak doğrulanmış değil. Dolayısıyla Moss’un yolculuğu, resmî bir testten ziyade bireysel bir gösteri olarak değerlendiriliyor.

#6
Foto - Otonom sürüş modunda tarihi rekor! 16.000 kilometre gitti

Moss’un iddiasına göre yolculuk sıfır müdahaleyle tamamlandı; ancak kayıtlar ve veriler bağımsız kuruluşlar tarafından incelenmedi. Tesla da bu yolculuğu henüz resmî olarak doğrulamadı. Yine de, elde edilen veriler otonom sürüş sistemlerinin gerçek yol koşullarında güvenli biçimde çalışabileceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

#7
Foto - Otonom sürüş modunda tarihi rekor! 16.000 kilometre gitti

Uzmanlar, Tesla’nın FSD yazılımında geldiği bu noktayı yapay zekâ tabanlı sürüş sistemlerinin olgunlaşmasının bir göstergesi olarak değerlendiriyor. ABD’de giderek yaygınlaşan Waymo ve Cruise gibi otonom taksi hizmetleri de göz önüne alındığında, tam otonom araçların ticari ve yasal olarak yaygınlaşmasının artık çok uzak olmadığı belirtiliyor. David Moss’un 16.000 kilometrelik yolculuğu, sıfır müdahale hedefinin artık teoriden pratiğe geçtiğinin sembolü olarak görülüyor. Kaynak: Interesting Engineering

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok sayıda gözaltı var! Q Yatırım Bankası’na operasyon
Gündem

Çok sayıda gözaltı var! Q Yatırım Bankası’na operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finans dünyasının merkezine bomba gibi düşen dev bir soruşturmanın düğmesine bastı.
Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı
Gündem

Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, belediye kasasını "özel zevkleri" için kullanması gündeme gündemden düşmüyor. Eski CHP’li Bakan Mehme..
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!
Gündem

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG/SDG, içeriden aldığı büyük darbeyle sarsılıyor. Örgütün sözde asayiş biriminden..
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar
Siyaset

Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar

"Bize ne Suriye'den" diyen CHP ile seçim ittifakı yapan Saadet Partisi, bu kez Suriye topraklarından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı old..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23