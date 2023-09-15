Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Sağlık için gelmiş geçmiş en güzel doğal yollarla artık böyle destekleyin

Patates, biber ve... Yüksek tansiyon hem gençleri, hem yetişkinleri hem de yaşlıları etkileyebilir. Buna “sessiz katil” denir, çünkü genellikle uyarı işaretleri veya semptomları yoktur ve birçok kişi bu hastalığa sahip olduğunu bile bilmez. Doktorlar, hipertansiyonun ölüme yol açmayacağına inanmaktadır, fakat çok kolay bir şekilde kalp krizlerine neden olup insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Peki nasıl tedavi edebilirsiniz?