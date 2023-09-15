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Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Sağlık için gelmiş geçmiş en güzel doğal yollarla artık böyle destekleyin

2023-09-15 20:18:03
Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Sağlık için gelmiş geçmiş en güzel doğal yollarla artık böyle destekleyin

Patates, biber ve... Yüksek tansiyon hem gençleri, hem yetişkinleri hem de yaşlıları etkileyebilir. Buna “sessiz katil” denir, çünkü genellikle uyarı işaretleri veya semptomları yoktur ve birçok kişi bu hastalığa sahip olduğunu bile bilmez. Doktorlar, hipertansiyonun ölüme yol açmayacağına inanmaktadır, fakat çok kolay bir şekilde kalp krizlerine neden olup insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Peki nasıl tedavi edebilirsiniz?

#1
Foto - Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Sağlık için gelmiş geçmiş en güzel doğal yollarla artık böyle destekleyin

Neyse ki, çalışmalar sağlıklı bir diyetin yüksek tansiyonu önemli ölçüde dengeleyebileceğini göstermektedir. Bu yazıda, yüksek tansiyonu düşürmek için diyetinize ekleyebileceğiniz on beş besin sizinle paylaşmak istiyoruz. İlgilenir misiniz? 1. Badem ve ceviz! Kuruyemişler, kolesterol seviyelerini ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilecek doymamış yağ asitleri içerir. Onları çiğ olarak yemek daha iyidir.

#2
Foto - Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Sağlık için gelmiş geçmiş en güzel doğal yollarla artık böyle destekleyin

2. Muz! Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek potasyum bakımından zengindir.

#3
Foto - Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Sağlık için gelmiş geçmiş en güzel doğal yollarla artık böyle destekleyin

3. Sarımsak! Allisin içeriğinin yüksek olması nedeniyle, bu ürün aynı zamanda hipertansiyon belirtileri ile de savaşabilir.

#4
Foto - Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Sağlık için gelmiş geçmiş en güzel doğal yollarla artık böyle destekleyin

4. Patates! Kardiyovasküler (Kalp) sağlığın korunmasına yardımcı olan magnezyum ve potasyum ile yüklenmiştir.

#5
Foto - Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Sağlık için gelmiş geçmiş en güzel doğal yollarla artık böyle destekleyin

5. Ayçekirdeği! Günde bir avuç ayçekirdeği sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirebilir.

#6
Foto - Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Sağlık için gelmiş geçmiş en güzel doğal yollarla artık böyle destekleyin

6. Fasulye! Kalp sağlığı için faydalı olan magnezyum, potasyum ve lif bakımından zengindir. 7. Biber! Kan damarlarınızı rahatlatan ve kan basıncını düşüren capsaicin içerir. Baharatlı yiyecekler böbreklerinizi olumsuz yönde etkileyebileceğinden dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekir.

#7
Foto - Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Sağlık için gelmiş geçmiş en güzel doğal yollarla artık böyle destekleyin

8. Zerdeçal! İltihabı hafifletir, kalbi güçlendirir ve kan akışını iyileştirir. 9. Ispanak! Yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olabilecek antioksidanlar bakımından zengindir. 10. Pancar! Taze pancar suyu kanın detoksifiye edilmesine, obezitenin tedavisine ve kan basıncının düşmesine yardımcı olabilir.

#8
Foto - Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Sağlık için gelmiş geçmiş en güzel doğal yollarla artık böyle destekleyin

11. Zeytinyağı! Bu bitkisel yağ, iyi kalp sağlığını korumaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. 12. Bitter çikolata! Doğal bitter çikolata sağlığınız için faydalıdır, çünkü kan basıncını düşürür. 13. Keten tohumu! Keten tohumlarında bulunan yüksek oranda omega-3 yağ asitleri bulunduğundan, bu tohumlar kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. 14. Domates! Yüksek tansiyonu büyük oranda azaltan likopen bakımından zengindir. 15. Susam yağı! Araştırmalar susam tohumu yağının kan basıncını düşürdüğünü ve kalp hipertrofisine karşı korunmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

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