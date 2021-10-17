Yüksek miktarda B12 içeren 6 muhteşem besin

3-Sardalya Sardalyanın çoğunlukla konserve olarak satıldığını görmüşsünüzdür ancak taze olarak da satın alabilirsiniz. Sardalyalar süper besleyicidir. 150 gram sardalya, günlük B12 vitamini ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılar. Ayrıca omega-3 bakımından da zengin olan sardalya, iltihabı azaltmak ve kalp sağlığını iyileştirmek gibi birçok faydaya da sahiptir.