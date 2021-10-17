2021-10-17 08:10:51 Yüksek miktarda B12 içeren 6 muhteşem besin
B12 vitamini, vücudunuzun kendi başına üretemeyeceği bir vitamindir ve hayati fonksiyonlar için mutlaka eksikliğinin giderilmesi gerekir. Sinirlerinizi sağlıklı tutmak, DNA ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini desteklemek, beyin fonksiyonlarınızı sürdürebilmeniz için de oldukça önemlidir. B12 vitamini özellikle hayvansal ürünlerde; et ve süt ürünlerinde bulunur. Peki, yeterli B12 alımı nasıl sağlanabilir? B12 eksikliği yaşayanlar, vejetaryenler, hamile veya emziren kadınlar için B12 vitamini açısından zengin 6 yiyecek...