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Yüksek miktarda B12 içeren 6 muhteşem besin

2021-10-17 08:10:51
Yüksek miktarda B12 içeren 6 muhteşem besin

B12 vitamini, vücudunuzun kendi başına üretemeyeceği bir vitamindir ve hayati fonksiyonlar için mutlaka eksikliğinin giderilmesi gerekir. Sinirlerinizi sağlıklı tutmak, DNA ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini desteklemek, beyin fonksiyonlarınızı sürdürebilmeniz için de oldukça önemlidir. B12 vitamini özellikle hayvansal ürünlerde; et ve süt ürünlerinde bulunur. Peki, yeterli B12 alımı nasıl sağlanabilir? B12 eksikliği yaşayanlar, vejetaryenler, hamile veya emziren kadınlar için B12 vitamini açısından zengin 6 yiyecek...

#1
Foto - 1-Kuzu karaciğeri Organ etlerinin bazıları besleyici gıdalar arasında yer alır. Karaciğer ve böbrekler, B12 vitamini bakımından oldukça zengindir. Kuzu karaciğeri ve böbrekleri, sığır eti veya dana karaciğerinden daha yüksek oranda B12 içerir. Kuzu karaciğeri bakır, selenyum, A ve B2 vitaminleri açısından da çok besleyicidir.

1-Kuzu karaciğeri Organ etlerinin bazıları besleyici gıdalar arasında yer alır. Karaciğer ve böbrekler, B12 vitamini bakımından oldukça zengindir. Kuzu karaciğeri ve böbrekleri, sığır eti veya dana karaciğerinden daha yüksek oranda B12 içerir. Kuzu karaciğeri bakır, selenyum, A ve B2 vitaminleri açısından da çok besleyicidir.

#2
Foto - 2-İstiridye Bu yumuşakça, yağsız bir protein kaynağıdır ve çok yüksek oranlarda B12 vitamini içerir. Özellikle bebek istiridyeler bu anlamda daha fazla tercih edilir. Yapılan araştırmalar istiridyelerin haşlandığı suyun da B12 vitamini bakımından yüksek olduğunu göstermiştir.

2-İstiridye Bu yumuşakça, yağsız bir protein kaynağıdır ve çok yüksek oranlarda B12 vitamini içerir. Özellikle bebek istiridyeler bu anlamda daha fazla tercih edilir. Yapılan araştırmalar istiridyelerin haşlandığı suyun da B12 vitamini bakımından yüksek olduğunu göstermiştir.

#3
Foto - 3-Sardalya Sardalyanın çoğunlukla konserve olarak satıldığını görmüşsünüzdür ancak taze olarak da satın alabilirsiniz. Sardalyalar süper besleyicidir. 150 gram sardalya, günlük B12 vitamini ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılar. Ayrıca omega-3 bakımından da zengin olan sardalya, iltihabı azaltmak ve kalp sağlığını iyileştirmek gibi birçok faydaya da sahiptir.

3-Sardalya Sardalyanın çoğunlukla konserve olarak satıldığını görmüşsünüzdür ancak taze olarak da satın alabilirsiniz. Sardalyalar süper besleyicidir. 150 gram sardalya, günlük B12 vitamini ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılar. Ayrıca omega-3 bakımından da zengin olan sardalya, iltihabı azaltmak ve kalp sağlığını iyileştirmek gibi birçok faydaya da sahiptir.

#4
Foto - 3-Sardalya Sardalyanın çoğunlukla konserve olarak satıldığını görmüşsünüzdür ancak taze olarak da satın alabilirsiniz. Sardalyalar süper besleyicidir.

3-Sardalya Sardalyanın çoğunlukla konserve olarak satıldığını görmüşsünüzdür ancak taze olarak da satın alabilirsiniz. Sardalyalar süper besleyicidir.

#5
Foto - 150 gram sardalya, günlük B12 vitamini ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılar. Ayrıca omega-3 bakımından da zengin olan sardalya, iltihabı azaltmak ve kalp sağlığını iyileştirmek gibi birçok faydaya da sahiptir.

150 gram sardalya, günlük B12 vitamini ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılar. Ayrıca omega-3 bakımından da zengin olan sardalya, iltihabı azaltmak ve kalp sağlığını iyileştirmek gibi birçok faydaya da sahiptir.

#6
Foto - 4-Bitkisel sütler Soya, badem ve pirinç sütleri hayvansal ürünler kadar olmasa da oranda B12 vitamini içerirler ve veganlar için çok iyi bir seçenektirler. 1 fincan (240 ml) soya sütü günlük B12 vitami ihtiyacının yüzde 86'sını karşılar.

4-Bitkisel sütler Soya, badem ve pirinç sütleri hayvansal ürünler kadar olmasa da oranda B12 vitamini içerirler ve veganlar için çok iyi bir seçenektirler. 1 fincan (240 ml) soya sütü günlük B12 vitami ihtiyacının yüzde 86'sını karşılar.

#7
Foto - 5-Yumurta Mükemmel bir protein kaynağı olan yumurta, özellikle B2 ve B12 vitaminleri açısından da zengindir. İki büyük boy yumurta, B12 vitamini için günlük ihtiyacın yüzde 46'sını ve B2 vitamini için de yüzde 39'unu sağlar.

5-Yumurta Mükemmel bir protein kaynağı olan yumurta, özellikle B2 ve B12 vitaminleri açısından da zengindir. İki büyük boy yumurta, B12 vitamini için günlük ihtiyacın yüzde 46'sını ve B2 vitamini için de yüzde 39'unu sağlar.

#8
Foto - Araştırmalar, yumurta sarısının beyazından daha fazla B12 içerdiğini göstermiştir. Bu nedenle sadece beyazları tüketmek yerine yumurtaları bütün halde yemek çok daha faydalı.

Araştırmalar, yumurta sarısının beyazından daha fazla B12 içerdiğini göstermiştir. Bu nedenle sadece beyazları tüketmek yerine yumurtaları bütün halde yemek çok daha faydalı.

#9
Foto - 6-Sığır eti Sığır eti, mükemmel bir B12 vitamini kaynağıdır. Yaklaşık 190 gramlık bir biftek B12 vitamini için günlük ihtiyacın yüzde 467'sini sağlar.

6-Sığır eti Sığır eti, mükemmel bir B12 vitamini kaynağıdır. Yaklaşık 190 gramlık bir biftek B12 vitamini için günlük ihtiyacın yüzde 467'sini sağlar.

#10
Foto - Daha yüksek konsantrasyonlarda B12 vitamini almak istiyorsanız az yağlı etleri tercih etmeniz öneriliyor. Kızartmak yerine ızgara yapmak da B12 vitamini içeriğinin korunmasına yardımcı olur.

Daha yüksek konsantrasyonlarda B12 vitamini almak istiyorsanız az yağlı etleri tercih etmeniz öneriliyor. Kızartmak yerine ızgara yapmak da B12 vitamini içeriğinin korunmasına yardımcı olur.

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