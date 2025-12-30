Kendisini yuvadan atan annesi ve kardeşleri ile gitmedi: Kalbini kırılan leylek gökyüzünden vazgeçti, insanlarla yaşamaya karar verdi

Kocaali ilçesi Bezirgan Mahalle Muhtarı Murat Ali Duman ise "Şu anda mahallemiz 80 hane ve bir leyleğimiz var. Allah razı olsun Mehmet ağabeyimiz bu leyleğe sahip çıktı. Onun öncülüğünde misafirimize iyi bir şekilde bakıyoruz. Bu leylek mahallemizin bir bireyi oldu. Mahalledeki tüm vatandaşlar bu hayvanı seviyor, leylek de bizi sevdi. Mahalle halkı bu konuda çok duyarlı. Leylek mahalleyi bizden daha iyi biliyor, rahat bir şekilde geziyor ve kimse karışmıyor. Mahalle halkı da gereken ilgi ve bakımı gösteriyor" dedi