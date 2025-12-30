IHA Giriş Tarihi: Kendisini yuvadan atan annesi ve kardeşleri ile gitmedi: Kalbini kırılan leylek gökyüzünden vazgeçti, insanlarla yaşamaya karar verdi
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesinin yuvadan attığı leylek, bir mahalle sakininin sahip çıkmasıyla hayata tutundu. "Ateş" adı verilen leylek, kendisine bakan vatandaş ve mahalle sakinleri tarafından adeta bir bebek gibi büyütülüyor. İyileşmesine rağmen annesi ve kardeşleriyle gitmeyen, uçmayıp yerde insanlarla yaşamaya başlayan Ateş, mahalleyi de bir çok mahalleliden daha iyi biliyor.