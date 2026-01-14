Yüce kitabın tarihi serüveni: 114 Kur’an-ı Kerim mushafı sizlerle
Dünyanın dört bir yanından 44 ülkeye ait 114 mushaf, farklı dönemlerin estetik anlayışını yansıtan nadide örneklerle İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde açılan "Altın Harfler: 114 Mushaf, Tek Kelam (Golden Letters: 114 Mushaf, One Word)" sergisi, İslam tarihinin farklı dönemlerinde yazılmış mushaflar üzerinden ayetler etrafında şekillenen kavramsal dünyayı ziyaretçilerle buluşturuyor. Serginin genel koordinatörü Abdullah Dide Şentürk, gönüllüsü olduğu "mynameislam" platformunun koleksiyonundaki eserlerin sergide izleyiciyle buluştuğunu söyledi.