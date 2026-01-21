YPG/SDG’den skandal “İsrail” itirafı
Terör örgütü YPG/SDG saflarında yer alan bir unsur, AFP’ye yaptığı açıklamada İsrail ile temas halinde olduklarını belirtti.
Söz konusu açıklamada, İsrailli yetkililerle doğrudan veya dolaylı görüşmeler yürütüldüğü ifade edildi
Terör örgütü mensubu, İsrail’den “her türlü desteği” beklediklerini açık ifadelerle dile getirdi.
Bu beyan, örgütün bölgesel aktörlerle kurduğu ilişkilere dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
Açıklama, özellikle Suriye’nin kuzeyindeki güç dengeleri açısından dikkat çekici bulundu.
