  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin en güvenli şehri tescillendi: 2 yıldır tek bir vaka bile yok Kendilerini Türkiye’nin HTRS-100’üne emanet ettiler: Dostu-düşmanı tek bakışta tanıyor Türkiye yerine Mısır'ı seçtiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu Trump’ın uçağında panik anları! Apar topar ABD’ye geri döndü Kuruluş Orhan'da yer yerinden oynayacak! Sultanlık ilanıyla yeni devir başlıyor! Teknoloji devinden çok konuşulacak karar! Artık telefon üretmeyecekler YPG/SDG’den skandal “İsrail” itirafı Baykar'ın iflastan kurtardığı şirketle ilgili kritik gelişme kamuoyu ile paylaşıldı Ünlü İslam âliminden Türkiye vurgusu: Barışın anahtarı Ankara’da! Onlar olmazsa kaos büyür Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
YPG/SDG’den skandal "İsrail" itirafı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

YPG/SDG’den skandal “İsrail” itirafı

Terör örgütü YPG/SDG saflarında yer alan bir unsur, AFP’ye yaptığı açıklamada İsrail ile temas halinde olduklarını belirtti.

1
#1
Foto - YPG/SDG’den skandal "İsrail" itirafı

Söz konusu açıklamada, İsrailli yetkililerle doğrudan veya dolaylı görüşmeler yürütüldüğü ifade edildi

#2
Foto - YPG/SDG’den skandal "İsrail" itirafı

Terör örgütü mensubu, İsrail’den “her türlü desteği” beklediklerini açık ifadelerle dile getirdi.

#3
Foto - YPG/SDG’den skandal "İsrail" itirafı

Bu beyan, örgütün bölgesel aktörlerle kurduğu ilişkilere dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

#4
Foto - YPG/SDG’den skandal "İsrail" itirafı

Açıklama, özellikle Suriye’nin kuzeyindeki güç dengeleri açısından dikkat çekici bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi
Gündem

Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski basın müşaviri olan Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, 2023 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkan..
Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı
Dünya

Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’a Avrupa’dan ‘artık yeter’ diyen bir lider sonunda çıktı. Belçika Başbakanı De Wever, ‘aç bir tırtıl’a benzettiği A..
Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar
Gündem

Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar

Suriye Geçici Başkanı Ahmed El Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasındaki son müzakerelerde konuşulanların detayları ortay..
Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu

Suudi Arabistan, Suriye’de hükümet ile YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Riyad yönetimi anlaşmayı memnuniye..
Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı
Gündem

Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı

Terör örgütü PKK’nın yayın organı ANF'ye konuşan teröristbaşı Murat Karayılan, Suriye’nin kuzeyinde YPG/SDG’nin sürülmesine ilişkin yaptığı ..
Suriye’de kaybeden Kandil tutuştu! Kandil baronu Karasu’dan 'direniş' çağrısı
Gündem

Suriye’de kaybeden Kandil tutuştu! Kandil baronu Karasu’dan 'direniş' çağrısı

Suriye’de on yıldır işgal altında tuttuğu bölgeleri Suriye ordusu ve Arap aşiretlerinin birkaç günlük harekatıyla kaybeden Kandil iyice tutu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23