Yozgatlı çiftçilerin başı dertte!

Yozgat merkeze bağlı Bahçecik köyü muhtarı Şükrü Kaya, farelerin ekonomik olarak ciddi zararlara yol açtığını belirterek, “Tarla fareleriyle mücadele için yuvalarını motorla eziyoruz ve ilaçlama yapıyoruz. Fareleri ekinlere büyük zararı oluyor, tarlaları delik deşik ediyorlar, bitkileri yiyorlar. Mücadelede bizi uğraştırıyorlar” dedi. Son aylarla tarla fareleriyle büyük oranda mücadele ettiklerini söyleyen Bahçecik köyü sakinlerinden çiftçi Sümmani Akgül ise, “Son birkaç senedir böyle bir fare olayı görmedik. Ekin ektiğimiz 10. aydan itibaren biz farelerle mücadele ediyoruz, bir fare istilası var sanki. Traktörle fare deliklerini eziyoruz, yuvarına ilaç bırakıyoruz ama fayda etmiyor, yetkililerimizden yardım bekliyoruz, önlem bekliyoruz. Biz çiftçi olarak elimizden geleni yapıyoruz ama tarla fareleri başımıza bela oldu, böyle giderse mahsullerde yüzde 70 oranında kayıp olabilir. Şu an genel olarak yüzde 70 tarlalarımızda hasar var” şeklinde konuştu.