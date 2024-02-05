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Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

2024-02-05 16:31:37
Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

Yozgat'a insansız hava aracı fabrikası kuracağı vaadiyle gündeme gelen ünlü iş insanı sırra kadem bastı.

#1
Foto - Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın, ponzi sistemi benzeri bir yapı ile yüksek getiri vaadiyle vatandaşlardan para topladığı iddiaları gündeme geldi.

#2
Foto - Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

Yozgat'ta insansız hava aracı (İHA) üretmek için de valiyle tesisin açılışını yapan Ocakcı'ya bir haftadır ulaşılamıyor.

#3
Foto - Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

Egede Sonsöz’ün haberine göre olay mağdurlar arasında endişe ve belirsizlik yaratırken, iş insanının neden ulaşılamadığı ve toplanan paraların durumu hakkında soru işaretleri oluştu.

#4
Foto - Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

Tartışmalar sürerken Sedat Ocakcı da çıkıp açıklama yaptı. Nerede olduğunu söylemeyen Ocakcı, şu açıklamayı yaptı:

#5
Foto - Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

“Gördüğünüz gibi buradayım canlıyım kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum, kuruyorum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum. Kazandıkça, azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paraları göndereceğim. En başında ben hangi noktadaysam, yine hala aynı noktadayım. Canım ciğerim dediğim, kardeşim dediklerimin arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım. Beni muhattap aldığınız gibi her zaman alacaksınız. Hiçbir yere gitmedim. İzmir’e de geleceğim. Merak etmeyin. Paranızı hazırlıyorum.”

#6
Foto - Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

Sedat Ocakcı öncülüğündeki holding, Art Mimarlık işbirliğiyle Yozgat’a İHA fabrikası kuracağını ilan etmişti. Bozok OSB’de hayata geçirileceği belirtilen dron tesisi için Vali Yardımcısı Halil Dalak ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç arasında sözleşme bile imzalanmıştı.

#7
Foto - Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

Söz konusu dron fabrikası için Turgay Tanülkü’nün oynadığı reklam filmi de çekilmişti.

#8
Foto - Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

Filmde, Tanülkü, yanındaki çocuğa “Bu topraklar çok garip be evlat…” derken; çocuk ‘teyyare’ye bakıyordu. Tanülkü, “Ben teyyarenin küçüğünü yapabilir miyim” diyen çocuğa drona dikkat çekip “Yaparsın be evlat” diyordu.

#9
Foto - Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

İşte o reklam filmi...

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