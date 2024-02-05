Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

“Gördüğünüz gibi buradayım canlıyım kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum, kuruyorum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum. Kazandıkça, azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paraları göndereceğim. En başında ben hangi noktadaysam, yine hala aynı noktadayım. Canım ciğerim dediğim, kardeşim dediklerimin arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım. Beni muhattap aldığınız gibi her zaman alacaksınız. Hiçbir yere gitmedim. İzmir’e de geleceğim. Merak etmeyin. Paranızı hazırlıyorum.”