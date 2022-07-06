YouTube videolarındaki gizli tehlike

Yani, bir sanal alanda olduğunu ya da cihazda bir analiz aracının çalıştığını keşfederse tüm eylemleri durduruyor. Araştırmacılar, kötü amaçlı yazılımın kurbanlarının Ukrayna, Rusya veya Kazakistan’da olduğunu keşfederse tüm operasyonların duracağını da fark etti. Aynı zamanda araştırmacılar, YouTube kötü amaçlı yazılım bağlantılarına karşı dikkatli olmak gerektiği hakkında uyarıyor.