YouTube oyun için düğmeye bastı

Bir içerik platformu ilk kez oyun alanına giriş yapmıyor. Bilindiği üzere Netflix, oyun dünyasına giriş yaptı. Kullanıcılar tarafından aktif kullanılan özelliğin şu anda ne kadar başarılı olduğu henüz bilinmiyor. YouTube da bu riski fark etmiş olacak ki özelliği 28 Mart 2024’e kadar test edecek. Özelliğin devam edip etmeyeceğine o dönemdeki performansı karar verecek.