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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Kan donduran şeyler yaşanmıştı: Türkiye'nin ünlü hastanesi satılıyor

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Kan donduran şeyler yaşanmıştı: Türkiye'nin ünlü hastanesi satılıyor

Yenidoğan skandalına adı karışan ünlü hastaneye kayyım atanmıştı. Hastane TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. Satış miktarı belli oldu. İşte detaylar...

#1
Foto - Kan donduran şeyler yaşanmıştı: Türkiye'nin ünlü hastanesi satılıyor

İstanbul’da yürütülen Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında çok sayıda hastane ve sağlık şirketine kayyum atanmasının ardından TMSF yönetimine geçen kuruluşların satış süreci devam ediyor.

#2
Foto - Kan donduran şeyler yaşanmıştı: Türkiye'nin ünlü hastanesi satılıyor

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren Esenler Güney Hastanesi de TMSF yönetimine devredilen sağlık kuruluşları arasında yer aldı. Soruşturma sürecinin ardından söz konusu hastanelerin ruhsatları iptal edilirken bazı kuruluşlar için satış işlemleri başlatıldı.

#3
Foto - Kan donduran şeyler yaşanmıştı: Türkiye'nin ünlü hastanesi satılıyor

Yayımlanan ihale duyurusuna göre Güney Sağlık Hizmetleri için belirlenen muhammen bedel 200 milyon TL oldu. İhaleye katılmak isteyenlerin idari ve mali belgelerini içeren kapalı zarflarını 29 Eylül 2026 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na elden teslim etmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

#4
Foto - Kan donduran şeyler yaşanmıştı: Türkiye'nin ünlü hastanesi satılıyor

Güney Sağlık Hizmetleri için ihale 30 Eylül 2026 saat 11.00’de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan binasında gerçekleştirilecek. Satış süreci kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak. Gelen teklifler doğrultusunda bir “Kısa Liste” oluşturulacak ve daha sonra açık artırma aşamasına geçilecek.

#5
Foto - Kan donduran şeyler yaşanmıştı: Türkiye'nin ünlü hastanesi satılıyor

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilen sağlık kuruluşlarının satışına ilişkin daha önce de adımlar atılmıştı.

#6
Foto - Kan donduran şeyler yaşanmıştı: Türkiye'nin ünlü hastanesi satılıyor

Haberde yer alan bilgilere göre Avcılar Hospital, Reyap İstanbul ve Reyap Çorlu için daha önce satış ilanları yayımlandı. Esenler Güney Hastanesi’nin de satış sürecinin başlamasıyla TMSF yönetimine devredilen sağlık kuruluşlarından biri daha ihale sürecine girmiş oldu.

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