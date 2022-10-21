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Teknoloji-Bilişim
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YouTube hiç acımadı! Katmerli zam

2022-10-21 00:52:26
YouTube hiç acımadı! Katmerli zam

ABD merkezli teknoloji devi YouTube, Premium abonelik ücretlerine yüksek bir oranda zam yaptı.

#1
Foto - YouTube hiç acımadı! Katmerli zam

YouTube, bugün Premium abonelerine gönderdiği bir e-posta ile zam yaptığını duyurdu. Video akış devi, ilk olarak 2018 yılında Premium sistemini duyurarak ücretli abonelik getirdiğini açıklamıştı.

#2
Foto - YouTube hiç acımadı! Katmerli zam

YouTube Premium, klasik kullanımdan farklı olarak başta reklamsız kullanım dahil birçok ayrıcalık sunuyor. Peki, YouTube Premium abonelik ücretleri ne kadar oldu? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

#3
Foto - YouTube hiç acımadı! Katmerli zam

YouTube Premium abonelik ücretleri ne kadar oldu? YouTube Premium, aylık 9,99 TL olan öğrenci abonelik ücretini 19,99 liraya çıkararak 0 zam yaptı.

#4
Foto - YouTube hiç acımadı! Katmerli zam

16,99 TL olan Bireysel Premium abonelik ücretini 29,99 liraya artırarak v zam yaptı. Son olarak da 25,99 TL olan Aile Premium planını ise 0 artırarak 59,99 liraya yükseltti.

#5
Foto - YouTube hiç acımadı! Katmerli zam

Teknoloji devi YouTube, Premium abonelerine gönderdiği e-postada zam eklenen fiyatların 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

#6
Foto - YouTube hiç acımadı! Katmerli zam

Firma, geçtiğimiz günlerde 4K video desteği özelliğini Premium aboneleri üzerinde test etmeye başlamıştı.

#7
Foto - YouTube hiç acımadı! Katmerli zam

Fakat daha önce herkeste kullanılan bu özelliğin Premium’a geçecek olması birçok YouTube kullanıcısını rahatsız etmişti. Şirket bu yüzden tekrardan 4K özelliğini tüm kullanıcılar için aktif etme kararı aldı.

#8
Foto - YouTube hiç acımadı! Katmerli zam

Zam gelme nedeninin de 4K desteği nedeniyle olduğunu tahmin ediliyor.

#9
Foto - YouTube hiç acımadı! Katmerli zam

Çünkü YouTube, Premium özelliği çıktığından beri ilk kez fiyatlarına zam yaptı.

#10
Foto - YouTube hiç acımadı! Katmerli zam

YouTube ek olarak geçtiğimiz günlerde tüm kullanıcılara özel ad seçme izni vermişti.

#11
Foto - YouTube hiç acımadı! Katmerli zam

İlerleyen zamanlarda tüm kullanıcılar için kademeli olarak açılacak özellik, şimdilik yalnızca sayılı abonelere ve belirli izlenme şartını karşılayan abonelere veriyor.

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