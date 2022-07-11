2022-07-11 09:08:48 Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın!
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın çıktı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Yosemite Ulusal Parkı'nda yangın çıktı.
Yangın Mariposa korusunda yer alan dev sekoya ağaçlarına kadar ulaştı.
Kaliforniya'da, Yosemite Ulusal Parkı'nın yakınlarında birkaç gündür yangın devam ediyordu.
Yangının parka sıçramasından endişe ediliyordu.
Yosemite Milli Parkı 2021'de 3.3 milyondan fazla ziyaretçiyi çeken ve ülkede en çok ziyaret edilen milli parklardan biri.
Geçtiğimiz sene eyalette 2.5 milyon dönümden fazla alan yandı.
ABD'nin batısı, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarından büyük zarar gördü.
Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanına (CAL FIRE) göre sadece California'da geçtiğimiz yıl 2.5 milyon dönümden fazla alan kül oldu.
Yosemite'deki yangının büyümesinden endişe ediliyor.
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