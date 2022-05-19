Yorgunluğa neden olan 10 sağlık problemi

Sızdıran bağırsak sendromu Bağırsaklar, hiçbir şeyin kaçmaması gereken sıkı hücrelerden yapılmış bir düzene sahiptir. Bağırsaklar, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri çektiği bir kaynaktır. Özellikle işlenmiş gıdalar tüketirseniz, bağırsak hücreleriniz mükemmel bir şekilde sıkılaşmak yerine daha gevşek hareket edebilir ve bu nedenle kan dolaşımında olmaması gereken çeşitli maddeler iltihaplanmayı tetikleyebilir. Bu şişkinlik, yorgunluk, sinirlilik, baş ağrısı veya kilo alımı ile sonuçlanır. Gıda intoleransından veya sızdıran bağırsak sendromundan şiakeyçiyseniz yorgunluk, döküntü ve şişkinlik yaşayabilirsiniz. Gıda intoleranslarını belirlemek için güvenilir bir test yoktur. Şüphelendiğiniz yiyecekleri diyetinizden çıkararak ve yavaş yavaş yeniden ekleyerek, sizi en çok etkileyen besinleri belirleyebilirsiniz. Örneğin, buğdayı diyetinizden tamamen çıkardıktan sonra kendinizi önemli ölçüde daha iyi hissederseniz ve diyetinize tekrar ekledikten sonra uykulu hissederseniz, buğdaya karşı hoşgörüsüzlüğünüz var demektir.