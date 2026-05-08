Yönünü kendi buluyor, pistleri tanıyor! Bayraktar yine yaptı yapacağını
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma Sanayii Başkanlığı ile BAYKAR arasında, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 24 adet yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA tedarikini içeren tarihi bir sözleşme imzalandı. Bünyesine entegre edilen üç adet yapay zeka bilgisayarı sayesinde en ağır elektronik harp ortamlarında bile görsel navigasyonla yolunu bulabilen sistem, 30 bin feet irtifaya 30 dakikanın altında çıkabiliyor. Turbo motoru ve otonom iniş-kalkış yetenekleriyle donatılan TB2T-AI, muharebe sahasında "akıllı savaşçı" dönemini resmen başlatıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve BAYKAR arasında Bayraktar TB2T-AI İHA tedariki için sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz görevlerinde kullanılmak üzere 24 adet yeni nesil Bayraktar TB2T-AI İHA’nın tedarikini içermektedir. SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün yapmış olduğu açıklamalarda TB2T-AI İHA’nın gelişmiş yapay zekâ altyapısı, değişen kanat yapısı ve daha fazla faydalı yük taşıma kapasitesiyle TB2 ailesinin sahadan gelen ihtiyaçlarla gelişen yeni bir aşamasını temsil ettiğini belirtirken bu sistemin güvenlik güçlerimizin sahada daha geniş görev yelpazesinde daha etkin şekilde görev yapmasına katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk SİHA’sı Bayraktar TB2, turbo motor ve gelişmiş yapay zekâ sistemleriyle donatılan yeni versiyonuyla muharebe sahasında çığır açacak. Yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olarak görev yapmaya devam edecek. Turbo motora sahip Bayraktar TB2T-AI, 30.000 feet’in üzerine 30 dakikadan kısa bir sürede çıkabiliyor. Turbo motor ve üstün yapay zekâ sistemleriyle donatılan milli SİHA, 2025 yılı Mayıs ayında Keşan’da gerçekleştirilen test uçuşunda 37.096 feet irtifaya ulaşarak kendi rekorunu tazelemişti.

Mevcut SİHA’lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan Bayraktar TB2T-AI, 160 knot (300 km/s) hızla hava üstünlüğünü elinde tutacak büyük bir güç kazandı. Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapacak. Bayraktar TB2T-AI SİHA bünyesine entegre edilen yeni nesil üç adet yapay zekâ bilgisayarıyla hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor. Yeni nesil Milli SİHA en zorlu elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyeti de kazandı. Gelişmiş yapay zekâ sistemleri sayesinde görsel navigasyon ile araziyi tanıyor ve yön tayin edebiliyor. Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabiliyor. Görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

Bayraktar TB2T-AI SİHA muharebe sahasında oyun değiştirici bir unsur olacak. Milli SİHA her türlü zorlu şartın üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip olarak uçuyor. Gökyüzünde gelişen acil durumlarda yapay zekâ destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse geri dönüş yapabiliyor. Bayraktar TB2T-AI bu özelliği ile muharebe sahasında dayanıklılık ve operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.

Yorumlar

Şeyh Şamil

Artık silah sistemlerimizi bize kin kuşan yunan yahudi ikilisine tartışmaya başlayalım. Bunları müzelik olsun diye yapmıyoruz.
