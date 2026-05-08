Yönünü kendi buluyor, pistleri tanıyor! Bayraktar yine yaptı yapacağını
Savunma Sanayii Başkanlığı ile BAYKAR arasında, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 24 adet yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA tedarikini içeren tarihi bir sözleşme imzalandı. Bünyesine entegre edilen üç adet yapay zeka bilgisayarı sayesinde en ağır elektronik harp ortamlarında bile görsel navigasyonla yolunu bulabilen sistem, 30 bin feet irtifaya 30 dakikanın altında çıkabiliyor. Turbo motoru ve otonom iniş-kalkış yetenekleriyle donatılan TB2T-AI, muharebe sahasında "akıllı savaşçı" dönemini resmen başlatıyor.