Yönünü kendi buluyor, pistleri tanıyor! Bayraktar yine yaptı yapacağını

Mevcut SİHA’lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan Bayraktar TB2T-AI, 160 knot (300 km/s) hızla hava üstünlüğünü elinde tutacak büyük bir güç kazandı. Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapacak. Bayraktar TB2T-AI SİHA bünyesine entegre edilen yeni nesil üç adet yapay zekâ bilgisayarıyla hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor. Yeni nesil Milli SİHA en zorlu elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyeti de kazandı. Gelişmiş yapay zekâ sistemleri sayesinde görsel navigasyon ile araziyi tanıyor ve yön tayin edebiliyor. Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabiliyor. Görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.