Yönetimin kritik isminden Barış çıkışı gelmişti ama... Barış Alper Yılmaz planları suya düştü!
Galatasaray'da sezona kötü bir giriş yapan Barış Alper Yılmaz'da sarı-kırmızılıların transfer planları sekteye uğradı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da sezona kötü bir giriş yapan Barış Alper Yılmaz'da sarı-kırmızılıların transfer planları sekteye uğradı.
Galatasaray'da bu sezon performansıyla tartışılan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz. Milli takım dahil toplam 8 maçta skor katkısı veremeyen 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların planlarını da suya düşürdü.
Galatasaray, Barış Alper için geçen sezon NEOM'dan gelen 35 milyon euro ve bu sezon Everton'ın 40 milyon euroluk teklifini geri çevirmişti.
Sezonun ilk bölümünde beklentileri karşılayamayan ve hayal kırıklığı oluşturan milli futbolcunun, yönetimin yüksek bonservisli satış planını sekteye uğrattığına dair haber Sözcü'de yer aldı.
Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'ın bir an önce eski formuna kavuşmasını umuyor.
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