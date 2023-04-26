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Yaşam
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Yolu açıldı ziyaretçi akını başladı

2023-04-26 14:40:29
Yolu açıldı ziyaretçi akını başladı

Karların erimesiyle birlikte yolu açılan Nemrut Krater Dağı’na ziyaretçi akını yaşanıyor.

#1
Foto - Yolu açıldı ziyaretçi akını başladı

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki doğa harikası Nemrut Krater Dağı, kar temizleme çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra piknikçilerin de akınına uğruyor.

#2
Foto - Yolu açıldı ziyaretçi akını başladı

2 bin 800 rakımda sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ile keşfedilmeyi bekleyen Nemrut Kalderası, el değmemiş doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.

#3
Foto - Yolu açıldı ziyaretçi akını başladı

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü, hayran bırakan manzarasıyla her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bazı bölgelerinde yaklaşık 5 metre kar bulunan Nemrut Krater Dağı'na gelen ziyaretçiler, muhteşem doğayı fotoğraflama imkânı buluyor.

#4
Foto - Yolu açıldı ziyaretçi akını başladı

Vatandaşlar, Nemrut Kalderası’nın doğa harikası olduğunu ve herkesin görmesi gerektiğini söylediler.

#5
Foto - Yolu açıldı ziyaretçi akını başladı

#6
Foto - Yolu açıldı ziyaretçi akını başladı

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