Yolsuz CHP’li başkan ve soygun ekibine kişi başı 1862 yıla kadar hapis istendi

İddianamede denetim görevini yerine getirmeyerek zimmet suçunun işlenmesine zemin hazırladığı, bu sebeple aynı suçtan yargılanan dönemin belediye başkanı Çetin Bozkurt ve başkan yardımcısı Recep Korum yönünden, nikah memuruna emekli olmak istemediği halde İller Bankası’ndan kredi çekilerek tazminat ödemesi yapılması hakkında, başkan ve yardımcısının nikah merasimleri nedeniyle birçok düğünde karşılaştıkları, birbirlerini tanıdıkları ve nikah memurunun emekli olmak isteyip istemediğini kesinlikle bileceklerini değerlendirerek, suça konu eylemden sorumlu oldukları ifade edildi. Ayrıca 2 yıl önce emekli olmuş bir işçi için de benzer şekilde yeniden ödeme emri düzenlenip kredi çekildiği ancak ‘Yanlışlıkla senin hesabına geçti’ denilerek geri alındığının raporlarla tespit edildiği belirtildi. VİLLA ALIP, PARASINI ÖDEMEMİŞ Eski Belediye Başkanı Bozkurt’un, halen oturduğu ve annesi üzerine vekalet ile kendisinin satın aldığı villanın müteahhidine, başka projelerde zorluk çıkararak, ek ruhsat ödemeleri veya spor kulüplerine maddi destek zorlamasıyla projelerine onay verdirdiği, benzer şekilde de villayı edindiği iddiasıyla icbar suretiyle irtikap suçunu işlediği değerlendirildi. Müteahhidin hala Çetin Bozkurt’un villa satışında vereceğini söylediği 1 milyon lira bedeli ödemediğini belirttiği de iddianamede yer aldı. ÖDEMESİ YAPILIP BİTMİŞ İŞE YENİDEN İHALE AÇILMIŞ Ayrıca ödemesinin başka bir belediye tarafından yapıldığı ve tamamlanan iş için Devrek Belediyesi’nin yeni bir ihale açtığı, ihalenin de aynı firmanın kazanacağı şekilde organize edildiği, Devrek Belediyesi tarafından tekrar ödeme yapıldığı, işin bitmiş ve bitmiş iş için aynı firmaya yeniden ihale verilmesinin belediyenin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarda da görüldüğü iddianamede yer aldı. BELEDİYEDEN ÖDEME ALMAK İÇİN RÜŞVET Öte yandan, bölgede iş yapan esnafın, belediyeden alacağını tahsil etmesi, ruhsat alması gibi işlemlerinin hızlandırılması veya yapılması için bazı görevlilerin şahsi hesaplarına para gönderdiği tespit edildi. Bu kapsamda esnafın ‘rüşvet vermek’ parayı hesaplarına alan görevlilerin ise ‘rüşvet almak’ suçunu işledikleri değerlendirildi. İddianame, Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar 11 Mayıs’ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.