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Ekonomi
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Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor
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AA Giriş Tarihi:

Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor

Konaklama, yeme içme ve eğlence hizmetlerini bir arada sunan kruvaziyer gemileri, yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye 455 bin 580 turist taşıdı. Liman kentlerine ekonomik katkı sağlayan sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını artırdı. Kruvaziyer firması genel müdürü Nilda Türe, "Bu sene geçen yılın üzerine yüzde 5 eklenecek gibi görünüyor. Talep var. Bütün gemiler oldukça yoğun bir şekilde bizim limanlarımıza talep gösteriyor"

#1
Foto - Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor

Geniş iç mekanlara sahip kruvaziyerler, genellikle lüks tatil ve seyahat amacıyla kullanılıyor. Konforlu ve çeşitli eğlence seçenekleri sunan bu tür yolcu gemilerinde geniş yemek salonları, eğlence alanları, havuzlar, spa tesisleri, çeşitli aktivite alanları bulunuyor, karadaki 5 yıldızlı otellerden geri kalmıyor.

#2
Foto - Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl limanlara gelen 1375 kruvaziyer gemisiyle 2 milyon 138 bin 136 yolcu ağırlayan ve son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan Türkiye, kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi bu yıl da sürdürdü.

#3
Foto - Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor

Misafirlerine deniz üzerinde konaklama, yeme içme ve eğlenceyi bir arada sunan, liman kentlerinde oluşturduğu harcamalarla yerel ekonomiye katkı sağlayan kruvaziyer turizmi kapsamında yılın ilk 5 ayında Türk limanlarına 324 gemi yanaşırken, 455 bin 580 yolcu ağırlandı.

#4
Foto - Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor

Geçen yılın aynı döneminde 317 kruvaziyer gemisiyle 438 bin 536 yolcu ağırlayan Türkiye, böylece ilk 5 ayda gemi sayısında yüzde 2,2, yolcu sayısında ise yüzde 3,9 artış kaydetti.

#5
Foto - Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor

Ocakta 28 bin 625 olan yolcu sayısı mayısta 257 bin 897'ye yükseldi. Yılın ilk 5 ayında ağırlanan toplam yolcuların yaklaşık yüzde 57'si mayıs ayında limanlara geldi.

#6
Foto - Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor

"KRUVAZİYER TURİZMİNDE CİDDİ YÜKSELME ÖNGÖRÜLÜYOR" Kruvaziyer firması Selectum Blu Cruises Genel Müdürü Nilda Türe, Türkiye'nin geçen yıl kruvaziyer turizminde salgın öncesi seviyelerini yakalayarak geçtiğini hatırlattı.

#7
Foto - Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor

Kruvaziyer sektörünün 2025'te keyifli bir yıl geçirdiğini hatırlatan Türe, "Bu sene geçen yılın üzerine yüzde 5 eklenecek gibi görünüyor. Talep var. Bütün gemiler oldukça yoğun bir şekilde bizim limanlarımıza talep gösteriyor. Özellikle Kuşadası ve Efes ile Meryem Ana'nın kattığı bir artı ile birlikte her geçen sene çok ciddi paxlar (yolcu) üretiyor. Dolayısıyla kruvaziyerde çok ciddi bir yükselme öngörüyoruz." dedi.

#8
Foto - Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor

KRUVAZİYER TATİLİNİN AVANTAJLARI Avrupa'daki turistlerinin öncelikli tercihleri arasında kruvaziyer seyahatlerinin bulunduğunu aktaran Türe, şunları kaydetti:

#9
Foto - Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor

"Otel sektöründe büyümeler yüzde 3-4 beklenirken, mesela Türkiye'de bu sene, kruvaziyer turizminde yüzde 11 artış bekleniyor. Bu anlamda baktığınızda kruvaziyer güzel bir alternatif, bir tek valizle çok fazla destinasyonu bir anda gezebiliyorsunuz. Yorulmadan pek çok ülkeyi aynı anda görebiliyorsunuz. Kruvaziyer turizmi misafirlere aslında artı sağlıyor. Eskiden kruvaziyer seyahatleri çok pahalı olduğu ve belirli bir yaş gerektirdiği düşünülüyordu. Ama bu yeni sistemler, yeni pazarlama teknikleri misafir portföyünde bir genişleme yarattı. Yaş sınırı 36-45 arasına düştü. Çocuklu misafirler de kruvaziyer gemisine binebileceklerini fark ettiler. Bunun için çok büyük artısı olduğunu düşünüyorum. Pazarlama teknikleriyle pazar büyüyor, bunun da önüne geçilemiyor. Fiyatlar da eskiye oranla ucuzladı. Bu da gittikçe pazarı büyütüyor."

#10
Foto - Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor

Geminin pazarlama şefi Eda Binışık ise kruvaziyer tatilinin avantajlarından bahsetti.

#11
Foto - Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor

Bu anlamda 4 gün 3 gece tatil paketlerinin 20 bin liradan başladığını aktaran Binışık, "Gemide 5 yıldızlı otel konsepti sunuyoruz. Bunun içerisinde sabah, öğle ve akşam yemeği, 5 çayı ve gece büfesi sunuyoruz. Aynı zamanda eğlence ve etkinliklerimiz her saatte yapılıyor. Kapalı ve açık havuz, SPA hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

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