Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor
Konaklama, yeme içme ve eğlence hizmetlerini bir arada sunan kruvaziyer gemileri, yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye 455 bin 580 turist taşıdı. Liman kentlerine ekonomik katkı sağlayan sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını artırdı. Kruvaziyer firması genel müdürü Nilda Türe, "Bu sene geçen yılın üzerine yüzde 5 eklenecek gibi görünüyor. Talep var. Bütün gemiler oldukça yoğun bir şekilde bizim limanlarımıza talep gösteriyor"