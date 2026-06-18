Yolcu sayısı artıyor! Türkiye kruvaziyer turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor

"Otel sektöründe büyümeler yüzde 3-4 beklenirken, mesela Türkiye'de bu sene, kruvaziyer turizminde yüzde 11 artış bekleniyor. Bu anlamda baktığınızda kruvaziyer güzel bir alternatif, bir tek valizle çok fazla destinasyonu bir anda gezebiliyorsunuz. Yorulmadan pek çok ülkeyi aynı anda görebiliyorsunuz. Kruvaziyer turizmi misafirlere aslında artı sağlıyor. Eskiden kruvaziyer seyahatleri çok pahalı olduğu ve belirli bir yaş gerektirdiği düşünülüyordu. Ama bu yeni sistemler, yeni pazarlama teknikleri misafir portföyünde bir genişleme yarattı. Yaş sınırı 36-45 arasına düştü. Çocuklu misafirler de kruvaziyer gemisine binebileceklerini fark ettiler. Bunun için çok büyük artısı olduğunu düşünüyorum. Pazarlama teknikleriyle pazar büyüyor, bunun da önüne geçilemiyor. Fiyatlar da eskiye oranla ucuzladı. Bu da gittikçe pazarı büyütüyor."