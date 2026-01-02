  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'de 'kar' denilince ilk akla gelen Bolu Dağı'nda ulaşım rahatladı
DHA Giriş Tarihi:

Türkiye'de 'kar' denilince ilk akla gelen Bolu Dağı'nda ulaşım rahatladı

Türkiye'de 'kar' denilince ilk akla gelen Bolu Dağı'nda 6 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması ile ulaşım rahatladı.

#1
Foto - Türkiye'de 'kar' denilince ilk akla gelen Bolu Dağı'nda ulaşım rahatladı

Bolu Dağı'nda 6 gün boyunca kar yağışı etkili oldu.

#2
Foto - Türkiye'de 'kar' denilince ilk akla gelen Bolu Dağı'nda ulaşım rahatladı

Yeşil alanlarda kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

#3
Foto - Türkiye'de 'kar' denilince ilk akla gelen Bolu Dağı'nda ulaşım rahatladı

Kar, dün akşam saatlerinde etkisini kaybetti.

#4
Foto - Türkiye'de 'kar' denilince ilk akla gelen Bolu Dağı'nda ulaşım rahatladı

Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde kar küreme çalışmalarını tamamladı. Yollardaki beyaz örtü kaldırıldı.

#5
Foto - Türkiye'de 'kar' denilince ilk akla gelen Bolu Dağı'nda ulaşım rahatladı

Buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması da yapıldı. Kar yağışının durması ve ekiplerin çalışmasının ardından Bolu Dağı'nda ulaşım rahatladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

İstanbul'da yüz binlerce kişi Gazze'deki soykırıma tepki olarak Galata Köprüsü'nde toplandı. Dünya televizyonları dahil bu Filistin’e destek..
Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"
Gündem

Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Rusya’da bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine yönelik yaptığı konuşma, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, alkolün toplumların içine..
Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"
Gündem

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Can Ataklı, son yayınında CHP’li belediyelere ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik zehir zemberek açıklamalarda ..
Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor
Ekonomi

Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor

Türkiye'nin gurur projelerine imza atan ASELSAN teknoloji yatırımlarıyla Anadolu'yu sarıyor. Daha önce Sivas, Konya ve Adıyaman'da iştirakle..
Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç
Gündem

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

Malatya'nın Yazıhan Belediye Başkanı CHP’li Abdulvahap Göçer, partisini eleştirince kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edi..
CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!
Aktüel

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür Coşkun yazısında; 'Tatile gitmesi kime ne, işçilerin maaşı yatmamış sorumlusu Görkem mi, bakarsınız Sevcan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23