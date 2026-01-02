  • İSTANBUL
Gergin bekleyiş: Bayraktar TB2 SİHA havalandı
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gergin bekleyiş: Bayraktar TB2 SİHA havalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal için Bayraktar TB2 İHA'nın havalandığı öğrenildi.

#1
Foto - Gergin bekleyiş: Bayraktar TB2 SİHA havalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kaybolan Elif Kumal'ı bulmaya yönelik arama kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Bölgede kara, hava ve su altı destekli çalışmalar titizlikle sürdürülürken, gözaltına alınan 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

#2
Foto - Gergin bekleyiş: Bayraktar TB2 SİHA havalandı

Edinilen bilgilere göre, Elif Kumal ile birlikte kamp yaptığı belirtilen erkek arkadaşı Enis G. ile kampta bulunduğu iddia edilen Yavuz isimli kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Erdek Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın cumhuriyet savcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

#3
Foto - Gergin bekleyiş: Bayraktar TB2 SİHA havalandı

Öte yandan, Kapıdağ Yarımadası üzerinde Bayraktar TB-2 insansız hava aracının da arama çalışmalarına destek amacıyla dağlık bölgede keşif ve tarama uçuşu gerçekleştirdiği öğrenildi.

#4
Foto - Gergin bekleyiş: Bayraktar TB2 SİHA havalandı

Ekipler, koordinasyon sistemi üzerinden belirlenen alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırırken, bölgede geniş çaplı arama faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği kaydedildi. Elif Kumal'a dair herhangi bir bulguya ise henüz ulaşılamadı.

