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Yolcu otobüsü otogara daldı

2024-07-28 23:44:11
Yolcu otobüsü otogara daldı

Kırıkkale'de park halindeki otobüs, vites arızası nedeniyle otogar binasına daldı.

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#1
Foto - Yolcu otobüsü otogara daldı

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kayseri'ye gitmekte olan T.B. yönetimindeki 38 NK 060 plakalı otobüs, yolcu almak için Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda durdu.

#2
Foto - Yolcu otobüsü otogara daldı

Park halindeki otobüs, teknik bir arıza nedeniyle hareket ederek otogarın içine daldı.

#3
Foto - Yolcu otobüsü otogara daldı

Otobüs, kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi sonucu otogarın içine girerek hasara yol açtı.

#4
Foto - Yolcu otobüsü otogara daldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 3 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Yolcu otobüsü otogara daldı

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otobüs, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

#6
Foto - Yolcu otobüsü otogara daldı

Kazada otobüste ve otogar binasında hasar meydana geldi. Otobüs şoförü T.B. ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. Olayın tanıklarından Okan Uçan adlı yolcu, "Otobüsün arkasında oturuyordum, dizi izliyordum. Otobüs arıza mı yaptı bilmiyorum ama birden daldık içeri, yaralılar da var" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA

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