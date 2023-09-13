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Yaşam
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Yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı

2023-09-13 17:12:02
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Amasya-Samsun sınırında kontrolden çıkan yolcu otobüsü, refüje savrularak kaza yaptı. Kazada bir yolcu yaralandı.

#1
Foto - Yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Bodrum’a doğru gitmekte olan Osman Garipoğlu (63) yönetimindeki 34 EH 428 plakalı yolcu otobüsü, Amasya-Samsun sınırında yol çalışması yapılan alanda kontrolden çıkarak savruldu.

#2
Foto - Yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Refüjdeki toprak alanda duran otobüsün ön camı kırıldı.

#3
Foto - Yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Kazada otobüsteki 14 yolcudan 1’i yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - Yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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