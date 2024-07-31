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Aktüel
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Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı

2024-07-31 09:48:02
Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı

Hatay'da yolcu ve minibüs şoför arasında ‘lan' kelimesi yüzünden yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansırken olayda şoförün kulağını ısırarak koparan H.T. adli makamlarca tutuklandı. Görüntülerde, minibüs şoförüne saldıran yolcunun, şoförün cebinden düşen parayı alıp cebine koyduğu anlarsa hayrete düşürdü. Erzin ilçesinde minibüsçülük yapan Şefik Vural, aracıyla saat 16.00 Erzin-Adana seferine çıkacağı esnada aracına son anda bir yolcu bindi. Yolcudan ücretini vermesini isteyen Vural, ‘al lan' cevabıyla karşılık buldu. Bunun üzerine ‘lan' kelimesine tepki gösteren Vural, ‘hayırdır' cevabını verdi ve yolcunun küfürleriyle karşı karşıya kaldı.

#1
Foto - Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı

Duruma kızan H.T. isimli şahıs, Vural'a saldırarak minibüs şoförünü yaklaşık 9 yerinden ısırdı ve darp etti. Boğuşma esnasında kulağı kopan Vural'ın yardımına meslektaşları yetişti ve saldırgan şahsın zulmünden arkadaşları sayesinde kurtuldu. Vural'ın yolcunun saldırısına uğradığı ve H.T. isimli şahsın minibüs şoförünün cebinden düşen parayı alarak cebine koyduğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Adana'da gittiği hastanede sürenin geçtiği için kulağı dikilemeyen Vural, 10 gün sonra yeniden ameliyat olacak. Olayı gerçekleştiren şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken aynı şahsın birkaç gün önce de başka bir vatandaşı yüzünden ısırdığı ve 5 dikiş atıldığı öğrenildi.

#2
Foto - Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı

"Arkadaşlarım aşağı indirirken benim elimdeki para düştü, o parayı da alıp cebine koydu" Minibüs şoförü Şefik Vural, kulağının bir kısmını koparan şahsın cebinden düşen parayı da aldığını belirterek, "Adana'ya saat 4'te seferim vardı. 5 dakika kala arabayı çalıştırdım, hareket etmeden önce bir kişi daha geldi. Kapıyı açtım ve Adana'ya gideceğini söyleyerek bindi. Ücreti sorduğumda ‘al lan' diyerek parayı verdi. Ben de ‘hayırdır' deyince küfür etti. Boş bulunduğum anda çok süratli şekilde yumruk attı. Ondan sonra üstüme çullandı. Vücudumun 8-9 yerinden ısırdı ve yumrukladı. Kulağımı ısırarak kopardı. En sonunda arkadaşlarım geldi. Arkadaşlarım aşağı indirirken benim elimdeki para düştü, o parayı da alıp cebine koydu. Kameralarda kayıtlı, sonuna kadar davacıyım" dedi.

#3
Foto - Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı

Erzin Minibüs Kooperatif Başkanı Caner Erçökük, meslektaşına yapılan saldırıyı kınayarak, "Olayı yatıştırmaya çalışsak da Şefik Vural isimli şoför arkadaşımızın kulağı kopuyor. Isırarak kulağını koparıyor, şoförün kafasını direksiyona vuruyor. Hastanede kulağı dikemediler, Adana'ya gitti orada da zaman geçtiği için kulağı dikemediler. 10 gün sonra kulağından ameliyat olacak. Arkadaşımız bu talihsiz olayı yaşadı" dedi.

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