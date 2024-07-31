2024-07-31 09:48:02 Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı
Hatay'da yolcu ve minibüs şoför arasında ‘lan' kelimesi yüzünden yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansırken olayda şoförün kulağını ısırarak koparan H.T. adli makamlarca tutuklandı. Görüntülerde, minibüs şoförüne saldıran yolcunun, şoförün cebinden düşen parayı alıp cebine koyduğu anlarsa hayrete düşürdü. Erzin ilçesinde minibüsçülük yapan Şefik Vural, aracıyla saat 16.00 Erzin-Adana seferine çıkacağı esnada aracına son anda bir yolcu bindi. Yolcudan ücretini vermesini isteyen Vural, ‘al lan' cevabıyla karşılık buldu. Bunun üzerine ‘lan' kelimesine tepki gösteren Vural, ‘hayırdır' cevabını verdi ve yolcunun küfürleriyle karşı karşıya kaldı.