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Türkiye
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Yola çıkacaklar dikkat! Sis etkili olmaya başladı

2022-12-02 11:20:31
Yola çıkacaklar dikkat! Sis etkili olmaya başladı

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde erken saatlerde sis etkili oldu.

#1
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! Sis etkili olmaya başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sisin etkili olduğu bildirildi.

#2
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! Sis etkili olmaya başladı

Bölgede gece başlayan sağanak ve sis, gün içinde de etkisini sürdürdü.

#3
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! Sis etkili olmaya başladı

Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bolu Dağı Polisevi ve Elmalık mevkilerinde karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

#4
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! Sis etkili olmaya başladı

Meteorolojik tahminlere göre, sis ve yağışın, bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

#5
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! Sis etkili olmaya başladı

Sis etkili olmaya başladı...

#6
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! Sis etkili olmaya başladı

Sis etkili olmaya başladı...

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