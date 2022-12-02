2022-12-02 11:20:31 Yola çıkacaklar dikkat! Sis etkili olmaya başladı
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde erken saatlerde sis etkili oldu.
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde erken saatlerde sis etkili oldu.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sisin etkili olduğu bildirildi.
Bölgede gece başlayan sağanak ve sis, gün içinde de etkisini sürdürdü.
Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bolu Dağı Polisevi ve Elmalık mevkilerinde karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteorolojik tahminlere göre, sis ve yağışın, bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Sis etkili olmaya başladı...
Sis etkili olmaya başladı...
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