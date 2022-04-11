2022-04-11 19:34:17 Yola çıkacaklar dikkat! Kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.
Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Gece etkisinin artırması beklenen kar yağışına karşı karayolları ekipleri hazır bekliyor.
Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sis nedeniyle dikkatli seyretmelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.
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