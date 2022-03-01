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Yola çıkacaklar dikkat! Göz gözü görmüyor

2022-03-01 09:47:28
Yola çıkacaklar dikkat! Göz gözü görmüyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.

#1
Foto - Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kar hafif şekilde aralıklarla devam ederken, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde ise sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kar hafif şekilde aralıklarla devam ederken, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde ise sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

#2
Foto - Güzergahta buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapan Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla yolda dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Güzergahta buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapan Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla yolda dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

#3
Foto - işte Bolu İstanbul yolu...

işte Bolu İstanbul yolu...

#4
Foto - işte Bolu İstanbul yolu...

işte Bolu İstanbul yolu...

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