  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Yola çıkacaklar dikkat! Görüş mesafesi azaldı

2022-02-11 10:21:09
Yola çıkacaklar dikkat! Görüş mesafesi azaldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkisini gösteriyor.

#1
Foto - Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

#2
Foto - Güzergahı kullanan sürücüler, yolda yavaş seyrediyor.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda yavaş seyrediyor.

#3
Foto - Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunda flaş gelişme!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunda flaş gelişme!

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ayçiçek yağıyla ilgli flaş gelişme! İndirimli olarak oralarda satılıyor
Ekonomi

Ayçiçek yağıyla ilgli flaş gelişme! İndirimli olarak oralarda satılıyor

Zincir marketlerde zamlanan ayçiçek yağıyla ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ayçiçek yağının T..
Roka salatası tarifi nasıl yapılır? Narlı roka salatası tarifi
Kadın - Aile

Roka salatası tarifi nasıl yapılır? Narlı roka salatası tarifi

Narın renk kattığı bu salatayı mutlaka denemelisiniz…
Yargıtay üyesinin bilmediği Yargıtay kararları çıktı!
Gündem

Yargıtay üyesinin bilmediği Yargıtay kararları çıktı!

Görevi kötüye kullanma, kamu araçlarını özel amaçla kullanma, görevinin başında olmama gibi daha nice suçları işleyen Ekrem İmamoğlu'nun akl..
Putin'den Macron'u çıldırtacak görüntü!
Dünya

Putin'den Macron'u çıldırtacak görüntü!

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile 5 metrelik masada görüşerek dünya gündemine oturan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan C..
Zemmour'dan skandal sözler: Müezzin sesi duymak istemiyorum
Dünya

Zemmour'dan skandal sözler: Müezzin sesi duymak istemiyorum

Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, müezzin sesi duymak istemedeğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay