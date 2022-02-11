2022-02-11 10:21:09 Yola çıkacaklar dikkat! Görüş mesafesi azaldı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkisini gösteriyor.
Canlı altın fiyatları… Anlık altın fiyatı bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 11 Şubat 2022 Cuma:
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkisini gösteriyor.
Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Güzergahı kullanan sürücüler, yolda yavaş seyrediyor.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23