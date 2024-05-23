2024-05-23 17:21:31 Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor
Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor.
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Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor.
Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
- Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor -
- Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor -
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