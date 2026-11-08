196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da kapılarını açıyor. Türkiye tarihinde ilk kez bir COP zirvesine ev sahipliği yaparken, 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakan iklim krizine karşı somut adımları müzakere etmek üzere Türkiye'de bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Liderler Zirvesi ile küresel iklim diplomasisinin kalbi Antalya’da atacak.