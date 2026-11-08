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196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde

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196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da kapılarını açıyor. Türkiye tarihinde ilk kez bir COP zirvesine ev sahipliği yaparken, 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakan iklim krizine karşı somut adımları müzakere etmek üzere Türkiye'de bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Liderler Zirvesi ile küresel iklim diplomasisinin kalbi Antalya’da atacak.

#1
Foto - 196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde

Türkiye tarihinde ilk kez bir COP'a, ev sahipliği yapıyor. 1992'de kabul edilen UNFCCC'nin en üst karar alma organı olan COP'larda sözleşmeye taraf olan tüm devletler temsil ediliyor. 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin temsilcileri, her gün bir konu başlığını ele alarak 12 gün boyunca dünyanın geleceğine yön verecek adımları müzakere ediyor. Taraflar yıllık oturumlarında sözleşmenin ve ilgili yasal araçların uygulanmasını gözden geçiriyor, küresel ilerlemeyi değerlendiriyor alınması gereken yeni kararları ele alıyor.

#2
Foto - 196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde

TÜRKİYE'NİN COP31 VİZYONU: UYGULAMA COP'U Bir ülke COP'a ev sahipliği yaptığında, küresel iklim politikalarının merkezine yerleşerek önemli bir diplomatik görünürlük elde ediyor. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütüyor. Türkiye, COP31 ev sahipliği görevini yalnızca müzakere takvimini yöneten teknik bir süreç olarak görmüyor. Küresel bir sorumluluk olarak uluslararası sisteme güveni güçlendiren ve iş birliğini derinleştiren bir süreç olarak değerlendiriyor. Bugüne kadar COP süreçlerinde alınan kararların ve hedeflerin somut adımlara dönüşmesi için ortak çabaya önem veriyor.

#3
Foto - 196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA LİDERLER ZİRVESİ Mavi Bölge'de 11-12 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek. Bugüne kadar 102 ülkeden lider, 300'den fazla bakan COP31'e katılım bildirdi. COP31 Alanı için 160 onaylı pavilyon, 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu alındı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) yanı sıra BM, BM Genel Kurulu, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Uluslararası Enerji Ajansı da lider düzeyinde COP31'e katılacak.

#4
Foto - 196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde

COP31 ZİRVESİ İÇİN 1 MİLYON 100 BİN METREKARELİK ALAN Türkiye COP31'e Antalya'da 527 bin metrekare alanı Mavi Bölge, 582 bin metrekare alanı da Yeşil Bölge olmak üzere toplam 1 milyon 100 bin metrekare alanda ev sahipliği yapacak. Mavi Bölge, Birleşmiş Milletler yetkisi altında yönetilen resmi müzakere alanı olarak planlandı. Bu bölge içerisinde; devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşlar küresel iklim politikasını şekillendiren resmi müzakereleri yürütecek. Mavi Bölge, kararların müzakere edildiği ve kabul edildiği diplomatik merkez olacak. Mavi Bölge'ye ülke delegasyonlarıyla birlikte 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.

#5
Foto - 196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde

YEŞİL BÖLGE EV SAHİBİ ÜLKENİN YÜZÜ BM yönergelerine göre; Yeşil Bölge ev sahibi ülkenin koordinasyonu altında organize edilen alan olarak hazırlanıyor. Bu bölge içerisinde; özel sektör, akademik dünya, sivil toplum örgütleri, gençlik temsilcileri, teknoloji girişimleri ve yenilikçileri iklim çözümlerini paylaşmak, ortaklıklar kurmak ve yenilikçi projeleri sergilemek için buluşuyor. Yeşil Bölge, çözümlerin görünür hale geldiği ve iş birliğinin hayat bulduğu yer. Yeşil Bölge'yi 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor. Bugüne kadar 154 ülkeden 45 binden fazla iklim gönüllüsü COP31 için akredite oldu.

#6
Foto - 196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde

TÜRKİYE'NİN VİTRİNİNDE SIFIR ATIK VE ASRIN İNŞASI İLK SIRADA Türkiye 582 bin metrekare alana kurduğu Yeşil Bölge'de müzakerelerde ele alınan konuların uygulamaya dönüşmüş halini gösterecek. Küresel iklim hareketi Sıfır Atık ve Türkiye'nin 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından 11 ilde inşa ettiği 455 bin iklim dirençli konut başarısı Yeşil Bölge'de dünya vitrinine çıkacak. Yine yeşil enerjinin nasıl kullanıldığı, Sıfır Atık'ın nasıl yönetildiğin, gıdanın nereden geldiği gibi 12 tematik başlığın uygulaması katılımcılara sahada gösterilecek.

#7
Foto - 196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde

TÜRKİYE'NİN COP31'E İMZASI: SIFIR ATIK Yeşil Bölge'de kadın, çocuk ve gençler için COP uygulama alanları olacak. Sıfır Atık yaklaşımı COP31'de yalnızca bir program başlığı değil, organizasyonun işleyiş biçimi olacak. Mavi Bölge'deki beş yapraklı ve 10 bin metrekare büyüklüğündeki Zaman Tüneli, Sıfır Atık Vakfı tarafından Sıfır Atık Müzesi kuruldu. Yeşil Bölge'de ise Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi aracılığıyla özellikle çocuklara ve gençlere atığın azaltılması, ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve döngüsel ekonomi süreçlerinin uygulamalı olarak anlatılmasını sağlayacak tematik mekanlar oluşturuldu. Bu yaklaşım konferans alanının dışına da taşınarak Solak Köyü, Demirciler Köyü ve Ormana Köyü Sıfır Atık Köyü olarak yerli ve yabancı katılımcılara ilham verecek.

#8
Foto - 196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde

COPART: COP31 ALANI AÇIK HAVA SAHNESİ OLACAK COP31'de farkındalık yalnızca bilimsel ve teknik verilerle değil, sanat ve kültür aracılığıyla da geniş kitlelere ulaştırılacak. Antalya'daki COP31 Alanı'nın tamamı COPArt Projesi kapsamında aynı zamanda açık ve kapalı sanat galerisi olarak kullanılacak. COPArt: Hâlâ Mümkün/Still Possible teması altında resimden, sergiye, panelden açık hava enstalasyonlarına kadar farklı sanat dallarıyla iklim eylemi için harekete geçme çağrısı yapılacak.

#9
Foto - 196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde

ANTALYALI ÇİFTÇİLER KAZANACAK COP31 alanında 22 restoran, 85 kiosk ve yeterli sayıda otomat üzerinden geniş bir yeme-içme altyapısı oluşturuldu. Yeme-içme alanlarında konumlanacak markaların tamamı Türk markalarından oluşurken, ürünlerin yüzde 51'i 80 km yarıçaptan gelecek. Bölgesel ürün kullanım oranı yüzde 70'in, yerel ürün kullanım oranı ise yüzde 90'ın üzerinde olacak. Menülerde helal, vegan, vejetaryen, glutensiz ve diğer özel beslenme ihtiyaçları gözetilirken; yerel ve mevsimsel tedarik, düşük karbonlu menüler, minimum gıda israfı ve yerel üreticinin desteklenmesi COP31'in temel ilkesi olacak.

#10
Foto - 196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde

Böylece Antalya ve yakın çevresindeki üreticiler desteklenirken, uzun mesafeli gıda taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyonları azaltılmış olacak. Etkinlik süresince katılımcı deneyimini zenginleştirmek amacıyla her gün çeşitli ikramlar sunulacak. COP31'de çocuk ve gençler ön planda tutulacak. Yeşil Bölge'deki Çocuk Adası'nda Kızılay'ın Çevre ve Çocuk Dostu Mobil TIR'ı ile TÜÇA Çevre TIR'ı yer alacak. Ayrıca AFAD tarafından bir Çocuk Etkinlik Köyü de kurulacak. (DHA)

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