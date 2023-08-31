Yola çıkacak sürücüler dikkat! 15 dakikalık hayati kontrol uyarısı

Araçtaki bazı parçaların sürtünme yoluyla yangına neden olabileceğini ifade eden servis uzmanı Ural Zeybek, “Bize gelen araçlarda bakım aşamasında motor yağına bakarak başlarız. Daha sonra fren balatalarının milimetre kontrollerini yaptıktan sonra klimanın filtresi ve gazının kontrolü yapılır. Eğer ki herhangi bir aksaklık gördüğümüz zaman müşteriye bildirerek değişimlerini yapıyoruz. Normalde yeni model araçlarda kablolu fren balatası olarak göstergede de ikaz lambası olarak yanıyor. Eğer yanmıyorsa herhangi bir arızada yani demir demire sürtünmenin etkisiyle araçta büyük yangınlara sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.