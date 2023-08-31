2023-08-31 11:50:45 Yola çıkacak sürücüler dikkat! 15 dakikalık hayati kontrol uyarısı
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerde, araç motor bakımının önemi artıyor. Özellikle okullarda yaz tatilinin sona ererek 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına sayılı günler kala yollara çıkacak sürücülere araç bakımı konusunda uyarı geldi. Aksatılan bakım sonrası araçta başta yangın olmak üzere olumsuzlukları da beraberinde getirebileceğini belirten oto bakım teknik servis uzmanları, periyodik bakımın önemli olduğuna dikkat çekti.