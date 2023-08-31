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Yola çıkacak sürücüler dikkat! 15 dakikalık hayati kontrol uyarısı

2023-08-31 11:50:45
Yola çıkacak sürücüler dikkat! 15 dakikalık hayati kontrol uyarısı

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerde, araç motor bakımının önemi artıyor. Özellikle okullarda yaz tatilinin sona ererek 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına sayılı günler kala yollara çıkacak sürücülere araç bakımı konusunda uyarı geldi. Aksatılan bakım sonrası araçta başta yangın olmak üzere olumsuzlukları da beraberinde getirebileceğini belirten oto bakım teknik servis uzmanları, periyodik bakımın önemli olduğuna dikkat çekti.

#1
Foto - Yola çıkacak sürücüler dikkat! 15 dakikalık hayati kontrol uyarısı

Sıcak hava kaynaklı sorunların arttığını ifade eden teknik servis uzmanı Ural Zeybek, “Öncelikle her araç kullanıcısı kendi yapabileceği bakımlardan başlamalı. Yola çıkmadan önce mutlaka motorun yağına, suyuna herhangi bir elektrik aksamına yani ampullerin yanıp yanmadığının kontrolü, kabloların kontrolü, lastik hava basınçlarını kontrol ederek yola çıkmaları büyük önem taşıyor” dedi.

#2
Foto - Yola çıkacak sürücüler dikkat! 15 dakikalık hayati kontrol uyarısı

Araçtaki bazı parçaların sürtünme yoluyla yangına neden olabileceğini ifade eden servis uzmanı Ural Zeybek, “Bize gelen araçlarda bakım aşamasında motor yağına bakarak başlarız. Daha sonra fren balatalarının milimetre kontrollerini yaptıktan sonra klimanın filtresi ve gazının kontrolü yapılır. Eğer ki herhangi bir aksaklık gördüğümüz zaman müşteriye bildirerek değişimlerini yapıyoruz. Normalde yeni model araçlarda kablolu fren balatası olarak göstergede de ikaz lambası olarak yanıyor. Eğer yanmıyorsa herhangi bir arızada yani demir demire sürtünmenin etkisiyle araçta büyük yangınlara sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Yola çıkacak sürücüler dikkat! 15 dakikalık hayati kontrol uyarısı

Okulların açılacağı tarihin yaklaşmasıyla servislerin de öğrenciler için hazırlık yapmalarının önem taşıdığını belirten Zeybek, “Sürücüler servise 15 dakikalık bir kontrol için araçlarını bıraktığı takdirde en önemlisi motor arızalarının dışında hayati problemler oluşturacak fren balatasının bitmesinden dolayı lastik çaplarının derinliklerinin düşük olmasından dolayı hayati tehlikeye sebep olabilmektedir. 15 dakikadan kaçmak yerine gelip 15 dakikada çok önemli kontrolleri yaptırıp araçlarının arızasını giderebilirler. Okul taşıtı olarak kullanılan araçların da bakımları çok önemli. Motor periyodik bakımlarının yanı sıra emniyet kemerlerinin çalışıp çalışmadığı, çalışmayan emniyet kemerlerinin, polen filtrelerinin değiştirilmesi gibi bakımlar servis kullanan çocuklarımız için önemlidir” diye konuştu.

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