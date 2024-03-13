2024-03-13 21:38:33 Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!
Son dakika haberi: Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Al Nassr ile Al Ain'in karşı karşıya maçın 61. dakikasında Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı gol, görenleri şaşkına çevirmişti. Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından taraftarlar Ronaldo'ya büyük tepki gösterdi. İşte tüm detaylar...