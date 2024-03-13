  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray gizli saklı transferi bitirdi! Duyunca artık kullanmayacaksınız: 17'lik yıldız fena zorlayacak fena…

Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Müthiş gelişmeyi duyurdular: Geri adım attılar… Olay itirafı yaptılar…

O fotoğrafı görenler için ortalık karıştı! İnanalım mı kaptan! Maça bomba gibi düşen o hareketler zinciri…

Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

Gören gözlerine inanamayacak: Bitirici hamleyi yapmak üzere… Fenerbahçe’yi dehşete düşüren gelişmeyi duyurdu

Kars Baraj Gölü’nün buzları çözüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir aileye misafir oldu

Kıyısı olmayan şehirden 6 bin ton balık

Rusya'ya ağır darbe! 'Tanklarınıza yakıt koyamayacaksınız'

490 yıllık cami vandallara direnemedi
Spor
14
Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

2024-03-13 21:38:33
Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

Son dakika haberi: Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Al Nassr ile Al Ain'in karşı karşıya maçın 61. dakikasında Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı gol, görenleri şaşkına çevirmişti. Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından taraftarlar Ronaldo'ya büyük tepki gösterdi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

Al Nassr ile Al Ain, Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında kozlarını paylaşmıştı.

#2
Foto - Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

İlk maç, Al Ain'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Rövanşında 90 dakikasında ise Al Nassr'ın 3-2'lik üstünlüğü sonrası karşılaşma uzatmalara gitmişti. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca kazananı penaltılar belirlemişti.

#3
Foto - Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

Penaltılarda toplam 5-4'lük skorla rakibini eleyen Al Ain, adını yarı finale yazdıran ekip olmuştu.

#4
Foto - Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

Karşılaşmanın 61. dakikasında yaşanan pozisyon ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

#5
Foto - Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

RONALDO GÜNDEM OLDU

#6
Foto - Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

Al-Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo skor 2-2'yken yakaladığı net gol fırsatını değerlendirememiş ve izleyenleri hayrete düşürmüştü.

#7
Foto - Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

Sabah'a göre; Ceza sahası dışından yapılan ve kaleciden dönen vuruş sonrası altı pas içinde meşin yuvarlakla buluşan Portekizli yıldız, sol ayağıyla ağları sarsmak istedi ancak şutunda top auta gitti.

#8
Foto - Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

BÜYÜK TEPKİ

#9
Foto - Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

Asya Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Al-Nassr'ın taraftarları mücadalenin ardından takımın kaptanı Cristiano Ronaldo'ya büyük tepki gösterdi.

#10
Foto - Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

"TEK YAPABİLDİĞİ ŞEY..."

#11
Foto - Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

Maç sonunda bir taraftarın "Cristiano'nun tek yapabildiği 'SIUUUU' diye bağırmak...Maçlarda ortadan kayboluyor, bir metreden golü atamadı... Takımdan ayrılacak ilk oyuncu Cristiano olmalı!" şeklindeki isyanı sosyal medyada geniş yer buldu.

#12
Foto - Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrasında penaltılara giden maçta Cristiano Ronaldo'nun hem kötü performansı hem de seri penaltı atışlarında ilk penaltı vuruşunda sorumluluk almayarak kendisini 3. sıraya yazdırması taraftarların tepki gösterdiği bir başka konu olarak öne çıktı.

#13
Foto - Yok yok, Suudi Arabistan’da gören gözlerine inanamayacak: Cristiano Ronaldo ile ilgili son karar artık alındı: Resmen çakıldı, bitti!

Bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 29 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

Bir CHP'li daha mason çıktı! Hem de büyükşehir belediye başkan adayı
Gündem

Bir CHP'li daha mason çıktı! Hem de büyükşehir belediye başkan adayı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti ile ittifak yapan CHP’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Cevat Önc..
Sinirlenme Ekrem cevap ver!
Siyaset

Sinirlenme Ekrem cevap ver!

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen bir etkinlikte, kendisine balya balya para skandalını soran gazeteciyle tartıştı...
Eylem Tok katil oğlu için bu rezilliği de yapmış! Aileye utandıran teklif
Gündem

Eylem Tok katil oğlu için bu rezilliği de yapmış! Aileye utandıran teklif

Eylem Tok'un ABD'ye kaçırdığı 17 yaşındaki oğlunun karıştığı ölümlü trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ederken; kazada hayatını kaybed..
İstifası günlerce konuşulmuştu! Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş “Hafize Gaye Erkan” açıklaması! “Mehmet Şimşek” detayı dikkat çekti

İstifası günlerce konuşulmuştu! Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş “Hafize Gaye Erkan” açıklaması! “Mehmet Şimşek” detayı dikkat çekti
Hizmet ediyormuşuz gibi yap panpa! CHP’li Zeydan Karalar'ın afişinde büyük oyun...
Gündem

Hizmet ediyormuşuz gibi yap panpa! CHP’li Zeydan Karalar'ın afişinde büyük oyun...

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın afiş oyunu sosyal medyada ifşa oldu.
Sosyal medyaya damga vuran satırlar! CHP'nin para kuleleri şiir oldu
Sosyal Medya

Sosyal medyaya damga vuran satırlar! CHP'nin para kuleleri şiir oldu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para sayma görüntülerinin ortaya çıkması gündemde yer almaya devam ediyor. Bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23