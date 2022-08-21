Yok böyle çakallık! Yüzde 300 zam geldi

Öğrenci şehri olarak bilinen 186 bin merkez nüfuslu Edirne’ye bu yıl üniversite eğitimi için 50 bin öğrenci gelecek. Kiralık ev sorununun yaşandığı şehirde, ev bulabilen öğrenciler bu kez fahiş kira fiyatlarıyla karşılaşıyor. 1+0 dairelerin 3 bin 500 liraya yakın fiyatlardan kiralandığını söyleyen öğrenciler, çaresiz olduklarını anlattı. Sözleşmelerini 1 yıllık yapan ve yenilemek için Edirne’ye gelen bazı öğrenciler de, ev sahiplerinin yüzde 25 kuralına uymadığını anlattı. Bin 300 liralık kirasının 3 bin 200 liraya yükseltildiğini belirten öğrenciler, ev sahiplerine tepki gösterdi. Edirneli emlakçılar da, kira fiyatlarının fahiş fiyatlara ulaştığını ve geçen yıla oranla yüzde 300 zamlandığını açıkladı. Öğrencilerin mağdur olduğunu belirten Edirneli mahalle muhtarları, ev sahiplerine ‘vicdan’ çağrısında bulundu.