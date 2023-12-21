  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yöre halkının ekonomisine katkı sağlıyor! Yıllarca çıra diye yakıldı bakın gerçekte neymiş

Tofaş'ta eylemler büyüyor!

Emekliler dikkat! 'Hükümetin planı bu' dedi ve en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Milyonlarca Beşiktaşlıyı ilgilendiriyor: Bu paraya gözünü kırpmadan satın! Beşiktaş'ı yarı yolda bırakmıştı...

Bu edepsiz Alman'ı sakın getirmeyin Süper Lig'e... Skandal açıklamalara bak! Sen kimsin ki...

Rus milyarder Roman Abramovich yine yaptı yapacağını! Bomba hareketi duyurdular: Yok artık!

Yok böyle bir açıklama: Aman dikkat! İstifa kararı için bir sen eksiktin konuşmayan Portakal! Sen de konuştun artık...

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Türkiye'nin 61 ili çok kritik altın ve gümüş kararı alındı

Nihat Özdemir 'yazıklar olsun, utansınlar' deyip ateş püskürdü: Türkiye günlerce bunu konuşacak

Yüksek Seçim Kurulu açıkladı! Seçim günü uygulanacak yasaklar
Spor
5
Yok böyle bir açıklama: Aman dikkat! İstifa kararı için bir sen eksiktin konuşmayan Portakal! Sen de konuştun artık...

2023-12-21 13:41:27
Yok böyle bir açıklama: Aman dikkat! İstifa kararı için bir sen eksiktin konuşmayan Portakal! Sen de konuştun artık...

Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Maç 1-1 devam ederken İstanbulspor'un VAR incelemesi sonrası verilmeyen penaltı kararı, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nu çileden çıkardı. Başkan sahaya girerek oyuncularını maçtan çekti. Olaylar üzerine Fatih Portakal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısında bulundu.

#1
Foto - Yok böyle bir açıklama: Aman dikkat! İstifa kararı için bir sen eksiktin konuşmayan Portakal! Sen de konuştun artık...

10 gün önce Halil Umut Meler'in maç sonrasında Ankaragücü başkanı tarafından yumruklu saldırısı sonrası liglere süresiz ara verilmişti. Karşılaşmaların bu hafta yeniden başlaması, yine olaylı bir haftaya neden oldu. İstanbulspor Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u ağırladı. Maçta ilk yarı 1-1'lik skor oluşurken, Trabzonspor İstanbulspor'un VAR incelemesine rağmen kabul edilmeyen penaltı itirazları sonrası 1 golle öne geçince saha karıştı.

#2
Foto - Yok böyle bir açıklama: Aman dikkat! İstifa kararı için bir sen eksiktin konuşmayan Portakal! Sen de konuştun artık...

Dün oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor lehine bir penaltı pozisyonu oluştu. Yaşanan pozisyon sonrası VAR incelemesi, pozisyona penaltı vermedi. Bir süre sonra Trabzonspor 2'nci golü bularak öne geçti. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu sahaya girdi ve takımın sahayı terk etmesini istedi.

#3
Foto - Yok böyle bir açıklama: Aman dikkat! İstifa kararı için bir sen eksiktin konuşmayan Portakal! Sen de konuştun artık...

Başkan Sarıalioğlu maçtan bir gün sonra düzenlediği basın toplantısında hakemlere tepkisini, "doğruyu yaptığıma inanıyorum, inip birini tokatlayacak halim yok." sözleriyle dile getirdi.

#4
Foto - Yok böyle bir açıklama: Aman dikkat! İstifa kararı için bir sen eksiktin konuşmayan Portakal! Sen de konuştun artık...

Fatih Portakal ise yaşanan olaylarla ilgili, "Halil Umut Meler'e yapılan o yumruklu saldırısı sonrası ok yaydan çıktı. Bundan sonraki her maçta siz bir olay bekleyin. Her maç olmasa da birçok maçta olacak. Taraftar da galeyana gelecek artık. Bunları yaşayacağız. Bir tazelenmeye ihtiyacımız var. TFF Başkanı sizin bu görevi bırakmanız gerekiyor ve ligin rahatlaması gerekiyor. Bir süre tehir edilmesi lazım ligin. Pazar günü Fenerbahçe-Galatasaray maçı var, kimse ne olacağını bilmiyor." ifadelerini kullandı.

21 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (21 Aralık 2023) sunuyoruz...

Hollanda bu Türk kadını konuşuyor! Where is Kenan dayağı
Sosyal Medya

Hollanda bu Türk kadını konuşuyor! Where is Kenan dayağı

Hollanda'da yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre kocasını otelde bir kadın ile basan Türk kadın, önce kocasının birlikt..
Motorine kallavi zam geliyor! En uzun gecede uzun kuyruklar olacak
Ekonomi

Motorine kallavi zam geliyor! En uzun gecede uzun kuyruklar olacak

Benzinden sonra motorine zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 61 kuruş zamlanacak. 21 Aralık 2023 Perşembe..
İYİ Parti'de bir milletvekili daha istifa etti
Gündem

İYİ Parti'de bir milletvekili daha istifa etti

İYİ Parti'de istifa depremleri sürüyor. Son olarak Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti.
İsrail'i korkutan Kassam'ın silah atolyesi görüntülendi! Onca imkansızlığa rağmen büyük başarı
Dünya

İsrail'i korkutan Kassam'ın silah atolyesi görüntülendi! Onca imkansızlığa rağmen büyük başarı

Katil İsrail’in soykırım suçlarını işlediği Gazze Şeridi’nde kurtuluş savaşı veren Kassam Tugayları'nın tüm imkansızlıklara rağmen nasıl sil..
Macron'a şok! Muhalefetten İsrail ordusunda savaşan binlerce Fransız askerine ilişkin mektup
Dünya

Macron'a şok! Muhalefetten İsrail ordusunda savaşan binlerce Fransız askerine ilişkin mektup

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, hükümetten, İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23