2023-12-21 13:41:27 Yok böyle bir açıklama: Aman dikkat! İstifa kararı için bir sen eksiktin konuşmayan Portakal! Sen de konuştun artık...
Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Maç 1-1 devam ederken İstanbulspor'un VAR incelemesi sonrası verilmeyen penaltı kararı, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nu çileden çıkardı. Başkan sahaya girerek oyuncularını maçtan çekti. Olaylar üzerine Fatih Portakal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısında bulundu.