Yok böyle bir açıklama: Aman dikkat! İstifa kararı için bir sen eksiktin konuşmayan Portakal! Sen de konuştun artık...

Fatih Portakal ise yaşanan olaylarla ilgili, "Halil Umut Meler'e yapılan o yumruklu saldırısı sonrası ok yaydan çıktı. Bundan sonraki her maçta siz bir olay bekleyin. Her maç olmasa da birçok maçta olacak. Taraftar da galeyana gelecek artık. Bunları yaşayacağız. Bir tazelenmeye ihtiyacımız var. TFF Başkanı sizin bu görevi bırakmanız gerekiyor ve ligin rahatlaması gerekiyor. Bir süre tehir edilmesi lazım ligin. Pazar günü Fenerbahçe-Galatasaray maçı var, kimse ne olacağını bilmiyor." ifadelerini kullandı.