Yok artık dedirten haber! Okan Buruk Tottenham'a gidecek mi? Sıcak gelişme
İngiliz ekibi Tottenham'ın, takımın başına Okan Buruk'u geçirmeyi planladığı konuşuluyordu. Fakat Premier Lig temsilcisinden sürpriz bir hamle geldi.
Tottenham, Adi Hütter'in menajeriyle iletişime geçti. Tarafların büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Avusturyalı teknik adam, son olarak Monaco'nun başındaydı. 10 Ekim 2025'te kulüpten ayrıldı. Bu tarihten beri boşta bulunuyordu. Çok kısa bir süre içinde konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
İngiliz ekibinin listesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da olduğu konuşuluyordu. 52 yaşındaki çalıştırıcının Sarı-Kırmızılı ekiple sözleşmesi bu sezonun ardından bitiyor. Ancak tarafların yola devam etmesi bekleniyor. Buruk, Galatasaray'la büyük başarılara imza attı.
Okan Buruk'un kısa bir süre içinde Galatasaray'dan ayrılması beklenmiyor. En azından birkaç sezon daha Sarı-Kırmızılılar'ı çalıştıracağı konuşuluyor.
Sonrasında neler yaşanacağını ise zaman gösterecek... 52 yaşındaki hoca, Cim-Bom'un başına çok kötü bir süreçten sonra geçmişti. Onunla birlikte işler olumlu anlamda değişti.
