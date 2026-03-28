Flaş açıklama: 200 İsrail askeri, yazdıkları mektupla rezaleti dile getirdi... Yahudi terörünü itiraf ettiler...

Terörist İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistinlilerin topraklarını gasbeden Yahudilerin saldırılarını, önceden ihbar almalarına rağmen görmezden geldiklerini, olay yerine kasıtlı olarak geç gittiklerini ve İsraillileri değil Filistinlileri gözaltına aldıklarını itiraf etti. Haaretz gazetesinin haberine göre, yaklaşık 200 yedek asker, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e, “Son zamanlarda meydana gelen Yahudi terörüne ilişkin derin endişelerimizi ifade etmek için size yazıyoruz” ifadeleriyle başlayan bir mektup yazdı. İsrailli askerler, mektupta “Batı Yaka’da Filistin halkına yönelik şiddet ve terör eylemlerinin geçmişte olduğundan daha fazla yaşandığını görüyoruz” ifadesine yer verdi.