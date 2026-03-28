Tahtından edecek: En sağlıklı avokado yağı! Tereyağı ve zeytinyağına yeni rakip... Kokan ayakkabıya çaylı çözüm! Sadece 5 dakika yetiyor üstelik... Türkiye ve Mısır masaya oturdu! Avrupa ülkesinde acil durum ilan edildi, anlaşmayı bozmak için yola çıktılar Köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Mahra, ölümünün 3. Yılında unutulmadı Kafa kafaya girdiler araçlar pert oldu Flaş açıklama: 200 İsrail askeri, yazdıkları mektupla rezaleti dile getirdi... Yahudi terörünü itiraf ettiler... Tom Barrack'tan şüphe uyandıran çıkış! 'Türkiye olacak' diyerek dünyaya ilan etti Suriye'de saldırı! İHA'lar imha edildi
Dünya
Flaş açıklama: 200 İsrail askeri, yazdıkları mektupla rezaleti dile getirdi... Yahudi terörünü itiraf ettiler...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Flaş açıklama: 200 İsrail askeri, yazdıkları mektupla rezaleti dile getirdi... Yahudi terörünü itiraf ettiler...

Terörist İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistinlilerin topraklarını gasbeden Yahudilerin saldırılarını, önceden ihbar almalarına rağmen görmezden geldiklerini, olay yerine kasıtlı olarak geç gittiklerini ve İsraillileri değil Filistinlileri gözaltına aldıklarını itiraf etti. Haaretz gazetesinin haberine göre, yaklaşık 200 yedek asker, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e, “Son zamanlarda meydana gelen Yahudi terörüne ilişkin derin endişelerimizi ifade etmek için size yazıyoruz” ifadeleriyle başlayan bir mektup yazdı. İsrailli askerler, mektupta “Batı Yaka’da Filistin halkına yönelik şiddet ve terör eylemlerinin geçmişte olduğundan daha fazla yaşandığını görüyoruz” ifadesine yer verdi.

“Yahudi terörüne karşı tutum”un bu tür olayların görmezden gelinmesine neden olduğunu kaydeden İsrailli askerler, bazı yedek askerlerin Filistinlilere yönelik saldırılara doğrudan katıldığı olayların varlığına dikkati çekti. SALDIRAN YAHUDİLERİ DEĞİL EVLERİ YAKILAN FİLİSTİNLİLERİ ALIYORUZ Mektuba imza atan askerlerden biri, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının önceden bilindiği, buna rağmen görmezden gelip olay bittikten sonra bölgeye intikal ettiklerini, bölgeye ulaştıktan sonra ise Filistinlilerin evlerini, araçlarını kundaklayan, onlara saldıran Yahudileri dinleyip kibarca gitmelerini rica ettiklerini ve saldırıya tepki gösteren Filistinlileri gözaltına aldıklarını itiraf etti.

Bir İsrailli asker, saldırıya uğrayan Filistinlilere karşı harekete geçtiklerini ve onlara karşı gerçek mermi kullandıklarını söyledi. Bir başka imzacı asker ise, Gazze’de işlediklerini insanlık suçlarını Batı Yaka’da sürdürdüklerine işaret ederek “Gazze’deki savaşta uzun bir görev süresi geçirdik ve orada esirlere karşı uygulanan aşırı saldırganlık, şiddet ve genel olarak ele geçirdiğimiz Filistinli evlerdeki mülkleri tahrip etme ve eşyaları yağmalama gibi her türlü uygulama, bizimle birlikte Batı Yaka’ya geldi” itirafında bulundu.

Temel görevlerinin Yahudi yerleşimleri ve yerleşimcileri korumak olduğunu belirten İsrailli asker, Filistinlilerin iddialarını tamamen görmezden geldiklerini ve Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan yasadışı yerleşimlerdeki İsrailliler hakkında hiçbir şey yapmadıklarını kaydetti. Haaretz’in haberinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Yaka’da sadece güvenliğin İsrail’e bırakıldığı C ve B bölgelerinde değil, güvenliğin Filistin yönetimine ait olduğu A bölgelerinin derinliklerinde de saldırılar düzenlemeye başladığına dikkati çekildi. Özellikle Gazze’deki soykırım sonrası ırkçı İsrail hükümetinin teşviği ile Batı Yaka ve Kudüs’te Filistinlilere saldırıları artırdı.

Yorumlar

Ibrahim

Bir sütçü imam çıkaramayan Yahudileşmiş hıristiyanlaşmış dünya ehli ahir zaman Müslümanları Gazze’deki katliamı seyretmesinin bedelini ödeyecek. Aynaya bir bakın ve kendinize şu soruyu sorun “Allah Teala bu Yahudileri ve Hıristiyanları üzerimize neden saldı” samimi olarak bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım
CHP’li Tezcan, fuhuşçu başkanın otel görüntülerine fena bozuldu! "Bu hem suç, hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!"
Gündem

CHP’li Tezcan, fuhuşçu başkanın otel görüntülerine fena bozuldu! “Bu hem suç, hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!”

CHP’li Bülent Tezcan, CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasına dair görüntülerin medyaya..
Dolmabahçe'de dev zirve! Küresel sermayenin patronu Erdoğan'ın kapısında: Türkiye için yeni rota mı çiziliyor!
Gündem

Dolmabahçe'de dev zirve! Küresel sermayenin patronu Erdoğan'ın kapısında: Türkiye için yeni rota mı çiziliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ekonomisine yön veren en kritik isimlerden biri olan BlackRock Başkanı Laurence Douglas Fink ve Dü..
Hakan Fidan'dan dünyayı sallayan savaş açıklaması
Gündem

Hakan Fidan'dan dünyayı sallayan savaş açıklaması

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Teklifimiz dinlenseydi savaş çıkmayabilirdi. Bir numaralı he..
Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum
Gündem

Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Öz..
Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti
Ekonomi

Dünyayı yöneten şirket İstanbul'da! Erdoğan Rothschild Ailesi'nin şirketini huzuruna kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünyanın en büyük şirketi olan BlackRock’ın tepe yöneticisi Laurence Douglas Fink’i İstanbul’daki Dolmab..
İsrail'den 5 ülkeye saldırı uyarısı
Dünya

İsrail'den 5 ülkeye saldırı uyarısı

İran'daki Tesnim Haber Ajansı sıcak gelişmeyi "İsrail ile bölgedeki 5 ülkeye ait tesislere saldırı uyarısı yapıldı" ifadeleriyle duyurdu. ..
