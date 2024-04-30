Yok artık daha neler Mike Tyson! Biraz yavaş hocam... Bu bir çılgınlık olsa gerek!

Son olarak Tommy Fury’e karşı aldığı mağlubiyetin ardından, kariyerine yön veren Paul, eski UFC yıldızları Tyron Woodley, Ben Askren, Anderson Silva ve Nate Diaz gibi isimlere karşı kazandığı zaferlerle adından söz ettirmişti. Kurallar belli oldu Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki bu mücadele, boks tarihindeki en büyük yaş farkına sahip olacak. İkili arasındaki 31 yıllık yaş farkı, 1963’te Archie Moore (49) ve Mike DiBiase (25) arasındaki 24 yıllık yaş farkını geride bırakacak. Texas Ruhsat ve Düzenleme Departmanı tarafından onaylanan bu profesyonel boks müsabakası, 8 raunttan oluşacak ve her raunt 2 dakika sürecek. Her iki boksör de 14 ons eldiven kullanacak ve maçın sonucu kariyer kayıtlarına yansıyacak. Netflix tarafından canlı yayınlanacak olan bu mücadele, platformun boks alanındaki ilk girişimi olacak.