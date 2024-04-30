  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çok şaşıracaksınız! Siz daha önce böyle bir yumurta gördünüz mü?

Yok artık daha neler Mike Tyson! Biraz yavaş hocam... Bu bir çılgınlık olsa gerek!

Padişahlar seferde yanında taşırdı! Canan Karatay: Karaciğeri ayna gibi tertemiz yapıyor

Bu meslek yok olmaya yüz tuttu! O şehirde bu işi yapan tek kişi kaldı

Arılarla şifa buluyorlar! Bu yöntem 5 bin yıldır kullanılıyor

Galatasaray-Sivasspor maçına doğru yine bildik tartışma! Fenerbahçe'yi yıkan Sivasspor Rams Park'ta ne yapacak?

İngiltere'den bomba iddia! Türkler çıldırmış olmalı... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yok böyle bir yıldız… Gizli bomba Sarabia! Beşiktaş İspanyol yıldız için görüşmelere başladı

Zaha, Tete'yi es geçti, yıldız isme teklif yağıyor! Okan Buruk vazgeçecek: İmzasını atabilir...

20 günlük kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor! Annesinden süt sağılıp biberonla besleniyor! “Arkadaş gibiyiz” İşte o görüntüler!
Spor
5
Yok artık daha neler Mike Tyson! Biraz yavaş hocam... Bu bir çılgınlık olsa gerek!

2024-04-30 14:53:04
Yok artık daha neler Mike Tyson! Biraz yavaş hocam... Bu bir çılgınlık olsa gerek!

Efsanevi boksör Mike Tyson ve Jake Paul, 20 Temmuz’da Texas’ın Arlington şehrindeki AT&T Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

#1
Foto - Yok artık daha neler Mike Tyson! Biraz yavaş hocam... Bu bir çılgınlık olsa gerek!

Efsanevi boksör Mike Tyson ve Jake Paul, 20 Temmuz’da Texas’ın Arlington şehrindeki AT&T Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Texas Ruhsat ve Düzenleme Departmanı tarafından onaylanan maç, her iki boksörün de profesyonel kariyer kayıtlarına etki edecek. Boks dünyasını heyecanlandıran haber geldi! Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ve YouTuber’dan boksöre dönüşen Jake Paul arasındaki 20 Temmuz’daki karşılaşma, Texas Lisans ve Düzenleme Departmanı tarafından resmi bir profesyonel boks maçı olarak kabul edildi.

#2
Foto - Yok artık daha neler Mike Tyson! Biraz yavaş hocam... Bu bir çılgınlık olsa gerek!

Bu, karşılaşmanın sonucunun her iki boksörün de profesyonel kariyer kayıtlarına yansıyacağı anlamına geliyor. Mike Tyson ve fenomen Jake Paul kapışacak 57 yaşındaki Mike Tyson, son profesyonel boks maçını 2003 yılında Clifford Etienne’e karşı kazanmıştı. Kariyerinde 50 galibiyet bulunan Tyson, 2004’te Danny Williams’a ve 2005’te Kevin McBride’a karşı aldığı mağlubiyetlerin ardından ringlere veda etmişti. Temmuz ayında ringe çıkacağı zaman 58 yaşında olacak olan Tyson, kariyerindeki 57. maçına çıkacak. Jake Paul ise 27 yaşında ve profesyonel boks kariyerinde 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet bulunuyor.

#3
Foto - Yok artık daha neler Mike Tyson! Biraz yavaş hocam... Bu bir çılgınlık olsa gerek!

Son olarak Tommy Fury’e karşı aldığı mağlubiyetin ardından, kariyerine yön veren Paul, eski UFC yıldızları Tyron Woodley, Ben Askren, Anderson Silva ve Nate Diaz gibi isimlere karşı kazandığı zaferlerle adından söz ettirmişti. Kurallar belli oldu Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki bu mücadele, boks tarihindeki en büyük yaş farkına sahip olacak. İkili arasındaki 31 yıllık yaş farkı, 1963’te Archie Moore (49) ve Mike DiBiase (25) arasındaki 24 yıllık yaş farkını geride bırakacak. Texas Ruhsat ve Düzenleme Departmanı tarafından onaylanan bu profesyonel boks müsabakası, 8 raunttan oluşacak ve her raunt 2 dakika sürecek. Her iki boksör de 14 ons eldiven kullanacak ve maçın sonucu kariyer kayıtlarına yansıyacak. Netflix tarafından canlı yayınlanacak olan bu mücadele, platformun boks alanındaki ilk girişimi olacak.

#4
Foto - Yok artık daha neler Mike Tyson! Biraz yavaş hocam... Bu bir çılgınlık olsa gerek!

Aynı zamanda, kadınlar boksunun yükselen yıldızları Katie Taylor ve Amanda Serrano arasındaki rövanş maçı da gecenin eşleşmesi olarak duyuruldu. Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki bu heyecan verici mücadele, boks severler tarafından merakla bekleniyor. Tecrübeli boks efsanesi ile sosyal medya fenomeni arasındaki bu karşılaşma, boks tarihine geçecek önemli bir an olarak değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kara Kuvvetlerine FETÖ operasyonu
Gündem

Kara Kuvvetlerine FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruştur..
Bakın kimleri suçladı! Sandıktan çıkmayan Koray Aydın bahaneyi buldu
Siyaset

Bakın kimleri suçladı! Sandıktan çıkmayan Koray Aydın bahaneyi buldu

Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduğu İYİ Parti kurultayında seçimi kaybeden Koray Aydın, kazanamaması için “bütün mekan..
Soyer’den karısına 188 milyonluk kıyak
Gündem

Soyer’den karısına 188 milyonluk kıyak

Devraldıkları belediyelerin mali durumları üzerinden algı operasyonu yürüten CHP’li Başkanlar, gerçekte yönettikleri belediyeleri talan etmi..
Bölgede roller değişti! 1991'de terk ettikleri topraklara Türkiye sayesinde geri döndüler!
Gündem

Bölgede roller değişti! 1991'de terk ettikleri topraklara Türkiye sayesinde geri döndüler!

Türkiye'nin güvenliği sağlamasıyla Irak ordusunun 1991 yılında terk etmek zorunda kaldığı sınıra dönmesini devrim niteliği taşıdığını belirt..
Filozof değil teröristbaşı! Alman polisinden şerefsizlik
Avrupa

Filozof değil teröristbaşı! Alman polisinden şerefsizlik

PKK yandaşlarına düzenledikleri yürüyüşlerde sınırsız tolerans gösteren Alman polisi, bu kez haddini aşıp teröristbaşına filozof dedi. Polis..
Bülent Arınç milletin inancına yapılan saygısızlıkla 'başarı' diye övünüyor!
Siyaset

Bülent Arınç milletin inancına yapılan saygısızlıkla 'başarı' diye övünüyor!

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23